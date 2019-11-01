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    У світі

    У французькому Марселі невідомий поранив у барі шістьох людей

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    Одного із постраждалих госпіталізовано з серйозними пораненнями - У французькому Марселі невідомий поранив у барі шістьох людей
    Одного із постраждалих госпіталізовано з серйозними пораненнями
    Фото: La Provence

    Нападник під'їхав до бару на мотоциклі, відкрив вогонь і зник

    У Франції в місті Марсель у результаті стрілянини в барі було поранено шістьох осіб. 

    Про це повідомляє La Provence

    За даними видання, невідомий відкрив стрілянину в барі Terminus у 15-му окрузі Марселя близько 20:30 за місцевим часом.

    Нападник під'їхав до бару на мотоциклі, відкрив вогонь і зник. Одного із постраждалих госпіталізовано з серйозними пораненнями.

    Наразі тривають пошуки зловмисника.

    Нагадаємо, що 27 жовтня в місті Грінвілл, США, штат Техас, невідомий відкрив стрілянину під час випускного балу студентів місцевого коледжу. За попередніми даними, двоє людей було вбито, ще 14 постраждали. Самому стрілку вдалося втекти.

    Також повідомлялося, біля супермаркету у Харкові сталась стрілянина, є загиблий. Згодом у кілера, який влаштував стрілянину в Харкові, виявили величезний арсенал зброї.

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