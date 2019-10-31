Терористи обстріляли українських захисників неподалік Новогригорівки



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Втрат серед особового складу Об’єднаних сил 31 жовтня немає

Від початку поточної доби до 12:30 ворог відкривав вогонь по українських військових один раз на Донецькому напрямку.

Про це 31 жовтня повідомляє пресслужба Міноборони України.

«Близько 8-ї ранку з боку окупованого населеного пункту Біла Кам’янка розпочався обстріл обладнаних неподалік Новогригорівки опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру, який тривав півгодини», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, у Золотому на Луганщині розпочалося розведення сил.

У штабі операції Об’єднаних сил заявили, що процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.

В районі проведення операції Об’єднаних сил наказом Командувача об’єднаних сил з 28 жовтня введено режим «жовтий».

