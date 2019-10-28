У Франції біля мечеті сталась стрілянина, є поранені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У французькому місті Байонна чоловік влаштував стрілянину навпроти мечеті

Поліція затримала стрілка та з'ясовує обставини події

У французькій Байонні у понеділок невідомий вчинив стрілянину біля мечеті й був затриманий поліцією при спробі втекти.

Про це повідомляє BFMTV

«У французькому місті Байонна в департаменті Атлантичні Піренеї невідомий чоловік влаштував стрілянину навпроти мечеті. Правоохоронці змогли затримати стрільця, хоча той намагався втекти», - йдеться у повідомленні.

Зловмисник важко поранив двох осіб, їх негайно госпіталізували.

Стрілець також застосував запальний пристрій, що спричинило пожежу на території мечеті. Пожежа була швидко ліквідована.

Мотив цього нападу поки що невідомий.

Також нагадаємо, що у неділю, 27 жовтня, в місті Грінвілл, США, штат Техас, невідомий відкрив стрілянину під час випускного балу студентів місцевого коледжу.За попередніми даними, двоє людей було вбито, ще 14 постраждали. Самому стрілку вдалося втекти.

Як повідомлялося, біля супермаркету у Харкові сталась стрілянина, є загиблий. Згодом у кілера, який влаштував стрілянину в Харкові, виявили величезний арсенал зброї.