У Франції половину ліжок в реанімаціях займають інфіковані коронавірусом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кількість смертей через коронавірус зросла до 292 за день

Станом на вівторок 2909 пацієнтів з Covid-19 були госпіталізовані в реанімацію, загальна кількість місць у реанімаціях становить 5800 ліжок

У Франції зростає кількість інфікованих коронавірусом, які потрапляють до реанімації. Про це повідомляє Le Figaro.

Зазначається, що зафіксовано і найвищий рівень летальних випадків з квітня.

«Станом на вівторок 2909 пацієнтів з Covid-19 були госпіталізовані в реанімацію, проти 2761 напередодні. Поточна потужність відділень інтенсивної терапії, які приймають не тільки пацієнтів з коронавірусом, становить близько 5800 ліжок. Це означає, що половина ліжок, що зараз доступні у Франції, зайнята важкими випадками коронавірусу», – йдеться у повідомленні.

Кількість смертей у лікарнях, пов’язаних із коронавірусом, зросла до 292 за день, загальна кількість загиблих перевищила 35 000 з початку епідемії.

Також у будинках для престарілих та соціальних медичних закладах підтверджені 235 випадків смерті, внаслідок чого загальна кількість смертей за добу склала 527, що є найвищим показником з квітня.

Загальна кількість госпіталізацій також продовжує зростати. 18 955 пацієнтів з Covid-19 перебували у лікарні у вівторок проти 17 761 напередодні.

Крім того, кількість підтверджених позитивних випадків зросла більш ніж на 33 000 за 24 години.

У неділю Франція побила новий рекорд, підтвердивши понад 52 000 позитивних випадків за 24 години.

Нагадаємо, французька влада запровадила нічну комендантську годину у 54 департаментах країни через погіршення епідеміологічної ситуації.

До слова, у світі коронавірусом заразилися вже понад 44 млн людей

Як повідомлялося, у Європейському Союзі завили, що до 2022 року лише частина населення країн ЄС зможе отримати щеплення від коронавірусу.

В Україні за минулу добу, 27 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7474 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 28 жовтня в країні, заразилися коронавірусом 363075 людей, одужали 148642 осіб, летальних випадків – 6755 осіб.

В Україну цього тижня привезуть препарат для лікування коронавірусу.