У Греції відреагували на готовність Македонії змінити назву країни

В МЗС Греції назвали рішення Македонії «важливим розвитком ситуації»

ВГреції із задоволенням зустріли новину про намір Македонії змінити назву країни, повідомляє The Guardian. «Це важливий розвиток ситуації. Ми сподіваємося, цей крок ознаменує початок нової глави у відносинах між нашими країнами і народами», - заявили в грецькому МЗС. Як зазначає видання, компромісне рішення знаходить підтримку не



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Мітинг у Греції «Македонія – це Греція», архівне фото

В МЗС Греції назвали рішення Македонії «важливим розвитком ситуації»

ВГреції із задоволенням зустріли новину про намір Македонії змінити назву країни, повідомляє The Guardian.

«Це важливий розвиток ситуації. Ми сподіваємося, цей крок ознаменує початок нової глави у відносинах між нашими країнами і народами», - заявили в грецькому МЗС.

Як зазначає видання, компромісне рішення знаходить підтримку не у всіх в Греції. Так в середу 7 лютого Елладська (Грецька) православна церква провела термінове обговорення ситуації. Священнослужителі, як і сотні тисяч інших греків, категорично заперечують проти збереження слова «Македонія» в найменуванні балканської держави.

У неділю 4 лютого в Афінах пройшла масова акція протесту незгодних з таким рішенням ситуації.

Напередодні у Македонії заявили, що згодні додати до своєї назви географічний класифікатор, щоб зняти суперечку з Грецією, яка заважає країні вступити в майбутньому в Європейський союз і НАТО.

Сторони можуть погодитися на назви Північна Македонія, Нова Македонія або Верхня Македонія.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас раніше заявляв, що відсутність остаточного рішення у суперечці довкола назви підриває національні інтереси Греції.

З огляду на заперечення Греції щодо використання назви, Македонія в 1993 році приєдналася до Організації Об’єднаних Націй як колишня Югославська Республіка Македонія (КЮРМ).

Раніше прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявляв, що нова назва країни буде визначена в результаті референдуму.