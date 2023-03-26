У Гамбурзі вдруге за короткий час сталася стрілянина, є жертви

Правоохоронці виявили між житловими будинками двох мертвих чоловіків

За попередніми даними, чоловік убив свого приятеля, а потім застрелився

У німецькому Гамбурзі в ніч проти 26 березня внаслідок перестрілки загинули двоє людей. Про це повідомляє Bild.

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Як пише видання, свідки повідомили поліції про постріли близько 23:32 у суботу, 25 березня. Правоохоронці, які прибули на виклик, виявили між житловими будинками двох мертвих чоловіків, біля одного з них лежав револьвер.

За попередніми даними, чоловік убив свого приятеля, а потім застрелився. Розслідування триває.

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Нагадаємо, 9 березня 35-річний чоловік влаштував стрілянину у молитовному будинку «Свідків Єгови» у Гамбурзі – загинуло шість людей, серед яких одна вагітна жінка. Ще восьмеро людей отримали поранення. Серед поранених у Гамбурзі є українська громадянка.

Нападником, який застрелився, виявився колишній прихожанин церкви та бізнес-тренер, який брав з клієнтів по 250 тис. євро на день.