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У Гамбурзі сталася стрілянина в церкві: є жертви

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Гамбурзі сталася стрілянина в церкві: є жертви
На місце злочину прибула велика кількість карет швидкої допомоги та поліція
фото: Twitter / David Atherton

Місцем злочину став будинок зборів Свідків Єгови

У німецькому Гамбурзі ввечері 9 березня сталася стрілянина, у результаті якої загинуло щонайменше семеро людей. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За інформацією Hamburger Morgenpost, інцидент відбувся у районі Альстердорф приблизно о 21:00. До пожежної бригади та поліції надійшли екстрені виклики, свідки повідомили про постріли.

За попередніми даними, є шестеро загиблих і багато поранених, деякі – серйозно. На місце прибули кілька карет швидкої допомоги. Нападник розшукується.

У Гамбурзі сталася стрілянина в церкві: є жертви фото 1
фото: Twitter / David Atherton

Згодом, як повідомило видання Focus, поліція уточнила, що місцем злочину стала церква Свідків Єгови. Рятувальники виносили звідти загиблих і поранених. На місці злочину знайдено щонайменше шістьох загиблих. Ще семеро осіб зазнали важких поранень і 17 – легких. Усі загиблі мають вогнепальні поранення. Наразі поліція не має достовірної інформації про мотиви злочину.

Водночас німецьке видання Bild пише, що невідомі відкрили вогонь по парафіянам.

Зазначається, що внаслідок стрілянини загинули семеро людей, тіло сьомого загиблого знайдено на верхньому поверсі. Також видання пише про 24 поранених.

За словами представника поліції Гамбурга, підозрюваного в нападі знайдено мертвим.

Нагадаємо, що турецькі спецслужби вбили організатора кривавого теракту у Стамбулі, унаслідок якого загинули шестеро людей, ще 81 були поранені.

Теги: поліція стрілянина поранення кримінал

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