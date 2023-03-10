Стрілянина в Гамбурзі: серед поранених українці

Генеральне консульство України в Гамбурзі взаємодіє із німецькими правоохоронцями

Внаслідок стрілянини в молитовному домі Гамбурга отримала поранення громадянка України. Про це «Главкому» повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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«Зараз їй надається необхідна медична допомога, загроз життю немає», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що генеральне консульство України в Гамбурзі взаємодіє із німецькими правоохоронцями в контексті розслідування нападу, встановлює зв‘язок із рідними постраждалої.

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Найближчим часом український консул також відвідає лікарню, аби надати нашій громадянці консульську допомогу.

Нагадаємо, у німецькому Гамбурзі ввечері 9 березня сталася стрілянина, у результаті якої загинуло щонайменше семеро людей. За словами представника поліції Гамбурга, підозрюваного в нападі знайдено мертвим.