Суперяхта Путіна поспішно залишила порт Гамбургу через можливі санкції (фото)

У німецькому порті в конструкцію судна вносили певні модифікації

Німецьке видання Bild повідомило, що яхта Graceful, яка, як стверджується, належить президенту Росії Володимиру Путіну, раптово залишила порт Гамбургу, де перебувала на ремонті, та попрямувала до Калінінграду.

Елітну яхту було помічено на загальнодоступному сайті відстеження морського руху прямуючу у напрямку російського порту.

Як стверджується, переміщення яхти вартістю $100 млн з німецьких вод до Калінінграду відбулося на тлі побоювання, що Захід запровадить санкції проти РФ у відповідь на агресивні дії щодо України.

Варто зазначити, що на тлі скупчення російських військ біля кордонів України нещодавно США та Велика Британія попередили про санкції проти російських еліт, а президент Сполучених Штатів Джо Байден пригрозив санкціями особисто Путіну, якщо Росія вирішить почати військову ескалацію щодо України.

Зазначимо, 82-метрову яхту Graceful було побудовано у 2014 році суднобудівною компанією Blohm and Voss за майже 87 млн євро. Graceful класифікується як трипалубна суперяхта. Вона обладнана тренажерним залом, салоном з білим піаніно Steinway, спа-центром, бібліотекою та критим басейном, який можна перетворити на танцювальний майданчик. Судно розраховане на розміщення до 12 гостей і 14 членів екіпажу.

У 2021 році яхта прибула до порту Гамбургу для здійснення певних модифікацій, зокрема судну добудували два передніх балкона та розширили платформу для плавання.

Також варто зазначити, що наразі загальна сума статків президента РФ Володимира Путіна невідома, проте припускають, що вона становить близько $200 млрд.

Раніше повідомлялося, що Путін прокоментував «маневри» російських військ біля українських кордонів.

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