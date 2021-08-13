Через екстримальну спеку в Америці почастішали випадки смертей фермерів

На поляї температура повітря може перевищувати 38 градусів тепла

На поляї температура повітря може перевищувати 38 градусів тепла

Зміни клімату спричинили небезпечне підвищення температури повітря

Рекордна спека стала наслідком глобальних змін клімату і, як результат, збільшення летальних випадків працівників фермерських господарств. Про це повідомляється на сайті Bloomberg.

Дані щодо підвищення смертності серед фермерів оприлюднили представники профсоюзу сільськогосподарських працівників США. За останні декілька місяців від спеки під час роботи на відкритому повітрі померло троє фермерів.

«На полях ферми в Топпеніші штаті Вашингтон помер Флоренсіо ГетаВаргас – працівник підприємства. Причиною тому назвали хворобу серця, яку загострила екстримальна спека», – зазначається в статті видання. Тоді температура повітря перевищувала 38 градусів тепла.

«Через зміни клімату з’являються більш екстремальні погодні умови, а рекордно високі температури, що охоплюють західну частину США, призвели до смертельних наслідків для робітників, які садять і збирають врожай», – зазначають у профспілці фермерів.

Летальні випадки на полях під час спеки підкреслюють небезпечність роботи працівників, виводять на чисту воду реалії виробництва та постачання продовольства у світі.

Люди, що працюють на фермерські господарства, лишаються «живим щитом» для захисту решти населення від наслідків зміни клімату, зауважують представники профспілки фермерів.

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