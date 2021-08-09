Температурні гойдалки й трохи дощів: докладний прогноз погоди на тиждень

На наступні вихідні в Укранїі буде сонячно та без дощів

У середу дощі заллють Західну Україну, в Сумській області та в Криму – грози

Тиждень з 9 по 15 серпня в Україні пройде з комфортною температурою, лише на сході періодично буде спека. І якщо в понеділок в більшості областей очікується ясна і безхмарна погода, то далі по всій країні буде невелика хмарність. Про це повідомляє Погода УНІАН.

У понеділок, 9 серпня, в Україну наскочить потепління. У більшості областей очікується ясна і сонячна погода, лише на заході буде похмуро.

По всій країні очікується близько +30°...+ 32°, на сході - до +37°, на заході та в Криму +24°...+26°. Дощі пройдуть у Львівській області та в Криму.

Погода в Україні 9 серпня /Фото: Уніан

У вівторок, 10 серпня, по всій країні переважатиме невелика хмарність. У Чернігівській, Вінницькій областях та в Криму – зливи. У Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях пройдуть невеликі дощі, а в Харкові - гроза. Температура в західних областях буде на рівні +25°...+ 27°, на сході – до +35°, на решті території: +27°...+32°.

Погода в Україні 10 серпня /Фото: Уніан

11 серпня дощі заллють Західну Україну, в Сумській області та в Криму – грози. На заході як і раніше буде комфортна температура, +25°...+ 27°, на крайньому сході до +37°, на решті території: +27°...+31°.

Погода в Україні 11 серпня /Фото: Уніан

У четвер, 12 серпня, невеликі дощі очікуються у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також у Криму. Температура по всій країні трохи опуститься, на заході буде +23°...+25°, на сході – максимум до +34°, на півдні – до +31°, на решті території: +25°...+29°.

Погода в Україні 12 серпня /Фото: Уніан

У п'ятницю, 13 серпня, по всій країні буде комфортна температура на рівні +25°...+27°, лише на півдні і крайньому сході повітря прогріється до +28°. Опади очікуються в Донецькій і Луганській областях.

Погода в Україні 13 серпня /Фото: Уніан

У суботу, 14 серпня, збережеться така ж погода. По всій країні буде невелика хмарність з комфортною температурою до +27°.

Погода в Україні 14 серпня /Фото: Уніан

А в неділю, 15 серпня, стовпчики термометрів поповзуть вгору. Підвищення температури очікується по всій Україні, +26°...+ 28°, на півдні - до +29°.

Погода в Україні 15 серпня /Фото: Уніан

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