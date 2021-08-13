  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    В окупованій Керчі за добу випало майже дві місячні норми опадів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Затоплена Керч після негоди - В окупованій Керчі за добу випало майже дві місячні норми опадів
    Затоплена Керч після негоди
    Фото: iz.ru

    Сильний дощ в Керчі триватиме протягом дня

    У Керчі з четверга, 12 серпня, випало майже 80 мм опадів. Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на начальника «республіканського» гідрометцентру Тетяну Любецьку.

    «За вчорашній день і сьогоднішню ніч – 78 мм. Майже дві місячні норми. Сильний дощ триватиме протягом дня», – сказала Любецька.

    Відзначається, що від сильних злив, які йшли в Криму з початку літа і до середини липня, постраждали Ялта, Керч і Бахчисарайський район. Двоє людей загинули, одна людина зникла безвісти, десятки отримали травми, були підтоплені кілька сотень будинків, зруйновані дороги і мости.

    Як повідомлялося, нічний дощ підтопив окуповану Керч: у місті перебої з транспортом.

    Крім того, біля східного узбережжя Криму в найближчу добу очікуються хвилі заввишки до двох метрів, попередило «МНС».

    Напередодні повідомлялося, що окупований півострів заливають дощі: затоплено трасу до «кримського мосту».

    Нагадаємо, 12 серпня глава МЗС Росії Лавров приїхав до окупованого Криму, але злива змінила його плани.

    До слова, Україна повідомить в Гаагу про злочини в окупованому Криму.

    Також Україна нагадала Росії про виплату репарації за анексію Криму.

    Як відомо, президент Володимир Зеленський переконаний, що Крим звільниться від окупації, і всі його жителі повернуться додому – питання тільки часу.

    До слова, окупанти визнали: без України Крим недієздатний. Обіцяють судитися за воду, електрику та їжу.

    Теги: Крим атмосферне явище негода дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В окупованій Керчі за добу випало майже дві місячні норми опадів