В окупованій Керчі за добу випало майже дві місячні норми опадів

Сильний дощ в Керчі триватиме протягом дня

У Керчі з четверга, 12 серпня, випало майже 80 мм опадів. Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на начальника «республіканського» гідрометцентру Тетяну Любецьку.

«За вчорашній день і сьогоднішню ніч – 78 мм. Майже дві місячні норми. Сильний дощ триватиме протягом дня», – сказала Любецька.

Відзначається, що від сильних злив, які йшли в Криму з початку літа і до середини липня, постраждали Ялта, Керч і Бахчисарайський район. Двоє людей загинули, одна людина зникла безвісти, десятки отримали травми, були підтоплені кілька сотень будинків, зруйновані дороги і мости.

Як повідомлялося, нічний дощ підтопив окуповану Керч: у місті перебої з транспортом.

Крім того, біля східного узбережжя Криму в найближчу добу очікуються хвилі заввишки до двох метрів, попередило «МНС».

Напередодні повідомлялося, що окупований півострів заливають дощі: затоплено трасу до «кримського мосту».

Нагадаємо, 12 серпня глава МЗС Росії Лавров приїхав до окупованого Криму, але злива змінила його плани.

До слова, Україна повідомить в Гаагу про злочини в окупованому Криму.

Також Україна нагадала Росії про виплату репарації за анексію Криму.

Як відомо, президент Володимир Зеленський переконаний, що Крим звільниться від окупації, і всі його жителі повернуться додому – питання тільки часу.

До слова, окупанти визнали: без України Крим недієздатний. Обіцяють судитися за воду, електрику та їжу.