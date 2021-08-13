У Туреччині лютують повені, кількість загиблих наближається до 30

Президент Туреччини направляється в охоплений негодою Бозкурт

Кількість загиблих у результаті повеней в Туреччині зросла до 27, в будівлях, які були зруйновані повінню, тривають пошуково-рятувальні роботи. Про це повідомляє Hürriyet.

«Це найгірша повінь, яку я коли-небудь бачив, ми можемо сказати, що в п’ять разів більше лиха, з яким ми зіткнулися в Дерелі», – сказав голова МВС Туреччини Сулейман Сойлу.

Згідно з останніми даними, президент Туреччини Реджеп Ердоган направляється в охоплений негодою Бозкурт.

Як повідомлялося, після лісових пожеж у Туреччині лютують повені. Стихійне лихо охопило провінції від Бартина до Синопа.

До слова, експертка передбачила вражаючі наслідки глобальної зміни клімату для України.