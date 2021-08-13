У Туреччині лютують повені, кількість загиблих наближається до 30
Президент Туреччини направляється в охоплений негодою Бозкурт
Кількість загиблих у результаті повеней в Туреччині зросла до 27, в будівлях, які були зруйновані повінню, тривають пошуково-рятувальні роботи. Про це повідомляє Hürriyet.
«Це найгірша повінь, яку я коли-небудь бачив, ми можемо сказати, що в п’ять разів більше лиха, з яким ми зіткнулися в Дерелі», – сказав голова МВС Туреччини Сулейман Сойлу.
Згідно з останніми даними, президент Туреччини Реджеп Ердоган направляється в охоплений негодою Бозкурт.
Як повідомлялося, після лісових пожеж у Туреччині лютують повені. Стихійне лихо охопило провінції від Бартина до Синопа.
До слова, експертка передбачила вражаючі наслідки глобальної зміни клімату для України.
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