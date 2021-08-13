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    У Туреччині лютують повені, кількість загиблих наближається до 30

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    &laquo;Це найгірша повінь, яку я коли-небудь бачив&raquo;, &ndash; сказав голова МВС Туреччини - У Туреччині лютують повені, кількість загиблих наближається до 30
    «Це найгірша повінь, яку я коли-небудь бачив», – сказав голова МВС Туреччини
    Фото: hurriyet.com.tr

    Президент Туреччини направляється в охоплений негодою Бозкурт

    Кількість загиблих у результаті повеней в Туреччині зросла до 27, в будівлях, які були зруйновані повінню, тривають пошуково-рятувальні роботи. Про це повідомляє Hürriyet.

    «Це найгірша повінь, яку я коли-небудь бачив, ми можемо сказати, що в п’ять разів більше лиха, з яким ми зіткнулися в Дерелі», – сказав голова МВС Туреччини Сулейман Сойлу.

    Згідно з останніми даними, президент Туреччини Реджеп Ердоган направляється в охоплений негодою Бозкурт.

    Як повідомлялося, після лісових пожеж у Туреччині лютують повені. Стихійне лихо охопило провінції від Бартина до Синопа.

    До слова, експертка передбачила вражаючі наслідки глобальної зміни клімату для України.

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    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган стихійні лиха смерть президент негода повінь
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    У Туреччині лютують повені, кількість загиблих наближається до 30