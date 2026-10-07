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У Європарламенті встановлено позолочену статую голого Трампа (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Європарламенті встановлено позолочену статую голого Трампа (фото)
Скульптура покрита 23-каратним золотом
фото: Daily Mail

Скульптура має назву «Помаранчева чума»

У будівлі Європейського парламенту в Страсбурзі (Франція) виставлено скульптуру президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

2,5-метрова сатирична скульптура, створена данським художником Єнсом Галсхьотом, має назву «Помаранчева чума» і зображує американського лідера оголеним, з довгою ключкою для гольфу в руках, який сидить на плечах меншого чоловіка. 

Твір мистецтва під назвою «Помаранчева чума» встановлено у Страсбурзі
Твір мистецтва під назвою «Помаранчева чума» встановлено у Страсбурзі
фото: Jens Galschiøt

Художник зазначив, що скульптура покрита 23-каратним золотом. Статуя також відома під назвою «Король несправедливості».

Поруч зі статуєю розміщені таблички, на яких пояснюється, що «Король несправедливості» «сидить на спині чоловіка», який провалюється під вагою.

Данський художник зі своєю скульптурою Трампа
Данський художник зі своєю скульптурою Трампа
фото: Jens Galschiøt

«Я зробив би все, щоб допомогти йому. За винятком того, щоб зійти з його спини», – продовжується на табличці, де художник звинувачує Трампа в тому, що той перешкоджає спробам протидіяти змінам клімату.

Художник додав: «Трамп любить золото. У певному сенсі, я думаю, йому сподобалася б ця скульптура».

Раніше президент США Дональд Трамп прикрасив Овальний кабінет статуєю, що зображує невдалий замах на нього.

Теги: Європарламент мистецтво Дональд Трамп

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