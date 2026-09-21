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США підготували санкції проти Міжнародного кримінального суду – Reuters

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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США підготували санкції проти Міжнародного кримінального суду – Reuters
Трамп підготував санкції проти всього Міжнародного кримінального суду
фото: Reuters

Нові обмеження можуть фактично відрізати суд від американських фінансів, ІТ-послуг, страхування та інших сервісів

Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала санкції проти Міжнародного кримінального суду як організації загалом. Рішення про запровадження обмежень може бути ухвалене вже під час тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними агентства, санкції проти МКС уже підготовлені. Досі Вашингтон запроваджував обмеження проти окремих представників суду, однак утримувався від санкцій безпосередньо проти всієї інституції.

У разі запровадження нових обмежень громадянам і компаніям США буде заборонено без спеціальної ліцензії Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США надавати Міжнародному кримінальному суду кошти, товари або послуги.

Обмеження можуть торкнутися закупівлі ІТ-послуг і страхування, залучення слідчих та проведення фінансових операцій. Під дію санкцій також можуть потрапити виплати заробітних плат десяткам американських співробітників суду.

Адміністрація Трампа вже запровадила санкції проти низки суддів і прокурорів МКС. Це сталося після того, як у листопаді 2024 року суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху за ймовірні воєнні злочини та злочини проти людяності у зв'язку з війною в Газі.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Трампа розпочала масштабну кампанію проти Міжнародного кримінального суду та закликала союзників по НАТО денонсувати Римський статут і припинити підтримку інституції.

Під час закритої зустрічі послів НАТО у Брюсселі представник США при Альянсі Метью Вітакер висунув відповідну вимогу та заявив, що Вашингтон стежитиме за позицією союзників. Американська місія також розіслала документ із вимогою припинити фінансування МКС.

Державний секретар США Марко Рубіо звинувачував суд у посяганні на американський суверенітет. Вашингтон уже запровадив санкції проти високопосадовців МКС, зокрема голови суду Томоко Акане.

Тиск США на суд спричинив напруженість серед членів НАТО. Усі держави Альянсу, крім США та Туреччини, є учасниками Римського статуту. Франція та Нідерланди виступили на захист МКС і заявили про підтримку його роботи. Представники суду, своєю чергою, наголошували, що продовжать виконувати свій мандат попри зовнішній тиск.

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Теги: санкції Міжнародний кримінальний суд Дональд Трамп США

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