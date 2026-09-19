Трамп підписав закон про «пекельні санкції» проти Росії

Закон передбачає посилення тиску на російський енергетичний сектор та країни, які купують нафту й газ у РФ

Президент США Дональд Трамп підписав закон Ліндсі Грема про «пекельні санкції» проти Росії. Про це пише «Главком».

Законопроєкт передбачає нові санкції проти Росії та Ірану, а також надає президенту США повноваження вводити мита до 100% щодо найбільших покупців російських енергоресурсів.

Що відомо про законопроєкт?

Ініціаторами законопроєкту виступили покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блументаль.

Ключові положення документу передбачають:

можливість застосування тарифів до 100% щодо товарів із країн, які залишаються найбільшими імпортерами російської сирої нафти та природного газу;

нові обмеження проти російських компаній, фінансових установ та суден, що використовуються для обходу морського ембарго;

продовження та розширення санкційного режиму щодо Тегерана за військову співпрацю з РФ.

Нагадаємо, Палата представників США 16 вересня остаточно схвалила законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. За документ проголосували 262 конгресмени, 159 – проти. Тепер його мають передати на підпис президенту США Дональду Трампу.

До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на остаточне ухвалення Палатою представників Конгресу США санкційного законопроєкту імені Ліндсі Грема на тлі чергової масованої атаки Росії по Україні.