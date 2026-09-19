Зеленський подякував Трампу за підписання закону про «пекельні санкції» проти Росії

Зеленський: «Найкращим вшануванням пам’яті Ліндсі буде повноцінна і якнайшвидша реалізація положень цього закону»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на підписання президентом США Дональдом Трампом законопроєкту про санкції та мита, розробленого сенатором Ліндсі Гремом. Про це пише «Главком».

«Коли Ліндсі Грем був тут, в Україні, він завжди говорив, як важливо не збавляти тиск на Росію, посилювати санкції та шукати шлях до миру. Зокрема, й у тих столицях, де ухвалюють рішення про купівлю російської нафти, надання Росії фінансових послуг та залучення російських компаній, пов’язаних із Путіним та війною, до звичайних бізнесових відносин в інших країнах», – написав Зеленський.

Український президент зазначив, що сенатор Грем ні на мить не сумнівався, що США мають достатньо сили для боротьби з диктаторами та досягнення результатів, якщо діятимуть правильно.

«Дякую Президенту Трампу за підписання цього надважливого закону. Дякую всім сенаторам і членам Палати представників, які його підтримали. Найкращим вшануванням пам’яті Ліндсі буде повноцінна і якнайшвидша реалізація положень цього закону. А найкращою нагородою для всіх, хто допомагає нам тиснути на Росію заради закінчення війни, стане мир. Мир і зняття всіх проблем та викликів, які принесла ця війна. Мир настає завдяки силі. Спокій приходить завдяки безпеці. А найкращою гарантією безпеки є рішучість. Дякую всім, хто рішуче захищає життя! Дякую всім, хто з Україною! Америко, дякую!», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав закон Ліндсі Грема про «пекельні санкції» проти Росії.

Законопроєкт передбачає нові санкції проти Росії та Ірану, а також надає президенту США повноваження вводити мита до 100% щодо найбільших покупців російських енергоресурсів.