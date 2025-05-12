В Овальному кабінеті з’явилася статуя, що зображує Трампа після замаху

Скульптура відтворює фото, що облетіло весь світ у липні 2024 року

Президент США Дональд Трамп прикрасив Овальний кабінет статуєю, що зображує невдалий замах на нього. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Скульптура відтворює фото, що облетіло весь світ у липні 2024 року – Трамп підіймає кулак після того, як куля зачепила його вухо.

фото з відкритих джерел

За інформацією американських ЗМІ, йдеться про роботу скульптора Стена Воттса. Повідомляється, що він також планує створити триметровий бронзовий пам'ятник із тим самим мотивом.

Нагадаємо, що замах на Дональда Трампа стався 13 липня 2024 року. Тоді він зазнав вогнепального поранення під час передвиборчого мітингу в містечку Коннокенессінг, штат Пенсільванія. Після поранення у праве вухо Трампа оточили агенти Секретної служби, він кілька разів підняв кулак у повітря, перш ніж його заштовхали в автомобіль. Куля незначним чином пробила Трампу верхню частину правого вуха без загрози для життя.

Згодом 15 вересня 2024 року поряд з Дональдом Трампом стріляли. Він грав у гольф у Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч. «Двоє людей обмінялися пострілами за межами поля для гольфу Trump International Golf Course у Вест-Палм-Біч. Ті, хто стріляв, цілилися один в одного, стрілянина не була спрямована на Трампа», – написав американський журналіст Джонатан Лемір.