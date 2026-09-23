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Трамп, Путін і Сі втратили здатність нав'язувати свою волю – WP

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Трамп, Путін і Сі втратили здатність нав'язувати свою волю – WP
Епоха Трампа, Путіна та Сі наблизилася до переломного моменту
колаж: glavcom.ua

Попри концентрацію влади, лідери США, Росії та Китаю дедалі частіше стикаються з опором, а питання їхнього наступництва залишається невирішеним

Президент США Дональд Трамп, російський диктатор Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін залишаються одними з найвпливовіших політичних фігур світу, однак можливості великих держав нав'язувати свою волю виявилися обмеженими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Видання зазначає, що всі троє лідерів зосередили значну владу та намагаються визначати міжнародний порядок відповідно до власних інтересів. Водночас їхні рішення дедалі частіше наштовхуються на спротив інших держав та призводять до результатів, відмінних від очікуваних.

Як один із прикладів WP наводить повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Кремль розраховував на швидку перемогу, однак війна триває вже кілька років. Трамп, за оцінкою видання, також припустився помилки, розпочавши в лютому війну проти Ірану.

Сі Цзіньпін уникає подібних військових ризиків, однак також стикається з внутрішніми проблемами. З 2023 року в Китаї усунули близько сотні високопоставлених військових, зокрема п'ятьох із семи членів Центральної військової комісії.

Окремо WP звертає увагу на те, що тиск великих держав на слабших не завжди дає бажаний результат. Погрози Трампа щодо Гренландії сприяли консолідації європейського опору, тоді як Китай не зміг змусити Японію та Філіппіни відмовитися від жорстких позицій у суперечках із Пекіном.

Ще одним фактором видання називає розвиток безпілотних технологій. Дешеві дрони змінили співвідношення сил у сучасних війнах та дали меншим державам можливість протистояти значно потужнішим військовим арсеналам.

Водночас Трамп, Путін і Сі не сформували зрозумілої системи наступництва. WP зазначає, що в Росії немає помітної політичної фігури, яка розглядалася б як очевидний наступник Путіна, Сі протидіє поверненню до моделі колективного керівництва, а політичний рух Трампа значною мірою залишається зосередженим навколо нього самого.

На цьому тлі дедалі помітнішу роль отримують так звані середні держави, які намагаються проводити самостійнішу політику. Одним із прикладів WP називає Канаду на чолі з прем'єр-міністром Марком Карні, який виступив проти митної політики Трампа.

Видання підсумовує, що Трамп, Путін та Сі можуть залишатися впливовими фігурами ще протягом років. Водночас концентрація влади не гарантує їм можливості контролювати міжнародні процеси, особливо на тлі технологічних змін та посилення інших держав.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін, найімовірніше, не відвідає саміт «Групи двадцяти» (G20), який відбудеться у США. Водночас він планує приїхати до Китаю на зустріч лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

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Теги: Сі Цзіньпін Дональд Трамп путін

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