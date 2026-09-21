Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Одні з найбільших медіа США подали спільний позов проти Трампа

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Одні з найбільших медіа США подали спільний позов проти Трампа
Президент пояснив рішення невдоволенням висвітленням його діяльності
фото: Reuters

Журналістам трьох великих видань заборонили доступ до Білого дому після рішення президента США

CNN, Ms Now та Politico подали спільний позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа через заборону їхнім журналістам працювати на території Білого дому. Медіа заявляють, що рішення порушує їхні права, гарантовані Першою поправкою до Конституції США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву медіа. 

Три медіа повідомили, що звернулися до федерального суду округу Колумбія. Вони просять тимчасово зупинити дію заборони та відновити доступ журналістів до Білого дому. У позові також зазначено, що представники адміністрації позбавили журналістів акредитації без попередження та процедури оскарження.

Конфлікт розпочався 18 вересня, коли Трамп заявив про заборону для CNN, Ms Now та Politico працювати в Білому домі. Президент пояснив рішення невдоволенням висвітленням його діяльності та назвав ці медіа джерелами «фейкових новин». Згодом він заявив, що аналогічні обмеження можуть стосуватися й інших видань.

19 вересня журналістів трьох організацій не пустили на територію Білого дому, а їхні перепустки були деактивовані. CNN та Ms Now також втратили можливість користуватися телевізійним обладнанням і визначеними місцями для камер у комплексі Білого дому.

У спільній заяві медіа зазначили, що Білий дім відкликав акредитації без попередження через невдоволення матеріалами журналістів. На їхню думку, уряд не повинен визначати, про що має писати преса.

Трамп після оголошення про позов заявив, що його рішення нібито не є нападом на свободу преси, а спрямоване проти «фейкових новин». Він також назвав заборонені медіа загрозою національній безпеці, не навівши доказів цього твердження.

Позов став черговим конфліктом між адміністрацією Трампа та американськими медіа щодо доступу журналістів до Білого дому. Раніше адміністрація також обмежувала доступ представників Associated Press, що стало предметом окремого судового спору.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп ЗМІ суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мер Умані заявила про підписи померлих у документах за її відкликання
Суд повернув міську голову Умані до виконання обов'язків
17 вересня, 17:43
Судова справа Головача проти журналістів отримала несподіваний поворот
Апеляція стала на бік журналістів у справі за позовом Головача – податківця часів Януковича
16 вересня, 20:19
Війна з Іраном виснажила військові запаси США
Війна з Іраном виявила слабке місце американської армії – Пентагон
15 вересня, 20:06
Венсу розповіли про критичне виснаження складських запасів США
Венс контактував із військовими командувачами щодо оцінки війни з Іраном – NYT
11 вересня, 02:58
За версією слідства, до спроби дискредитувати Ширшина можуть бути причетні троє
Підозрюваного у підкиданні наркотиків екскомбату бригади «Маґура» взято під варту
10 вересня, 17:49
Адміністрація Трампа готує план для Близького Сходу
Axios: Адміністрація Трампа розробляє післявоєнну стратегію для стримування Ірану
5 вересня, 00:57
Маллін і кілька інших високопосадовців міністерства, які перебували на борту літака, не постраждали
У Вашингтоні екстрено приземлився літак з міністром внутрішніх справ США
3 вересня, 06:16
Іранське командування пов'язує нову військову операцію із ситуацією навколо Ормузької протоки
Іран завдав ракетних і дронових ударів по американських базах
2 вересня, 02:31
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні та президент США Дональд Трамп під час переговорів
США запровадили 50% мита після зриву переговорів з Канадою
23 серпня, 04:26

Соціум

Одні з найбільших медіа США подали спільний позов проти Трампа
Одні з найбільших медіа США подали спільний позов проти Трампа
Італія планує нові правила для іноземних учнів у школах
Італія планує нові правила для іноземних учнів у школах
Китай усунув від влади одного з найближчих до Сі Цзіньпіна генерала
Китай усунув від влади одного з найближчих до Сі Цзіньпіна генерала
Франція готується до атак РФ: названо можливі цілі росіян
Франція готується до атак РФ: названо можливі цілі росіян
Мер Москви заговорив про перенесення столиці Росії в інший регіон
Мер Москви заговорив про перенесення столиці Росії в інший регіон
Москва готується до блекауту? Окупанти терміново укріплюють ТЕЦ (фото)
Москва готується до блекауту? Окупанти терміново укріплюють ТЕЦ (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 вересня: ситуація на фронті
197K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
146K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
70K
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua