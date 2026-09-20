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Макрон відповів Трампу, який позначив французькі острови прапором США

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Макрон відповів Трампу, який позначив французькі острови прапором США
Макрон відреагував на зазіхання Трампа на французький архіпелаг
колаж: glavcom.ua

Президент Франції наголосив, що архіпелаг Сен-П'єр і Мікелон є французькою територією

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що архіпелаг Сен-П'єр і Мікелон в Атлантичному океані належить Франції. Так він відреагував на оприлюднену президентом США Дональдом Трампом карту, на якій територію позначено американським прапором. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BFMTV.

Макрон зробив заяву після прибуття до Сен-П'єра. Французький президент наголосив, що архіпелаг є французькою територією та тісно пов'язаний із Францією. «Ми не будемо це повторювати щоранку тільки тому, що у людей виникають дивні думки або вони висловлюють дивні речі», – заявив Макрон.

Сен-П'єр і Мікелон розташований в Атлантичному океані неподалік від узбережжя Канади. Архіпелаг був французькою колонією, а у 2003 році отримав особливий статус заморської спільноти Франції.

20 вересня Макрон має прийняти на Сен-П'єрі прем'єр-міністра Канади Марка Карні. Зустріч відбудеться лише за кілька кілометрів від канадського узбережжя. Президент Франції назвав її «сильним сигналом» на тлі торговельного протистояння між США та Канадою.

Однією з тем переговорів також має стати енергетика. На тлі зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході Макрон розраховує на розширення співпраці з Канадою як великим виробником енергоресурсів. Зокрема, французький президент виступив за збільшення постачання канадського скрапленого газу до атлантичного узбережжя та далі до Європи.

Напередодні Карні відвідав Страсбург, де Канада та Європейський Союз зробили крок до подальшого зближення. Після цього Трамп пригрозив ЄС «серйозними митами», якщо Канада стане асоційованим членом блоку. Канадський прем'єр у відповідь заявив, що його країна не піддасться тиску Вашингтона.

Нагадаємо, Дональд Трамп уже неодноразово висловлювався про можливе приєднання до США територій інших держав. У січні він заявив, що хотів би придбати Гренландію, а також припустив, що Канада могла б стати 51-м штатом США, Гренландія – 52-м, а Венесуела – 53-м.

 

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Теги: США Дональд Трамп Франція Еммануель Макрон

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