У Європі вирують сильні шторми: пориви вітру досягатимуть 130 км/год

Складні погодні умови спостерігаються в Нідерландах і Німеччині

МЗС попереджає українських громадян про ускладнення погодних умов у Німеччині та Нідерландах. Про це повідомляє департамент консульської служби відомства. Наголошується, що в Нідерландах у зв'язку з негодою скасовано понад 200 авіарейсів та ускладнено курсування потягів між містами. У Німеччині екстрені служби рекомендують жителям залишатися



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Шторм Елеонор Фото: The Sun, Euronews, Daily Express, Limerick Leader

Складні погодні умови спостерігаються в Нідерландах і Німеччині

МЗС попереджає українських громадян про ускладнення погодних умов у Німеччині та Нідерландах. Про це повідомляє департамент консульської служби відомства.

Наголошується, що в Нідерландах у зв'язку з негодою скасовано понад 200 авіарейсів та ускладнено курсування потягів між містами. У Німеччині екстрені служби рекомендують жителям залишатися вдома.

Попередження про шторм в Європі. У Нідерландах скасовано понад 200 авіарейсів. У Німеччині рекомендують "краще залишатися в домівках". #КонсулПоруч: Нідерланди - 070 3626095, 06 17474607; ФРН - +49 30 28887116. pic.twitter.com/9b1XKAx9bH — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 18 січня 2018 р.

За прогнозами синоптиків, пік шторму очікується на четвер і п'ятницю, а пориви вітру будуть досягати 130 км/год. У денний час доби також прогнозуються коливання температури.

Нагадаємо, на початку січня країнами Європи також пройшовся потужний ураган. Зокрема, у Франції збитки від ураганів Кармен і Елеонор, які призвели до загибелі як мінімум шести осіб, оцінили в 200 млн євро.