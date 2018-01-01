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    У Європі вирують сильні шторми: пориви вітру досягатимуть 130 км/год

    Складні погодні умови спостерігаються в Нідерландах і Німеччині
    МЗС попереджає українських громадян про ускладнення погодних умов у Німеччині та Нідерландах. Про це повідомляє департамент консульської служби відомства. Наголошується, що в Нідерландах у зв'язку з негодою скасовано понад 200 авіарейсів та ускладнено курсування потягів між містами. У Німеччині екстрені служби рекомендують жителям залишатися
    • Сьогодні, 10:14
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    <p>Шторм Елеонор&nbsp;</p> <p>Фото: The Sun, Euronews, Daily Express, Limerick Leader</p>

    Шторм Елеонор 

    Фото: The Sun, Euronews, Daily Express, Limerick Leader

    Складні погодні умови спостерігаються в Нідерландах і Німеччині

    МЗС попереджає українських громадян про ускладнення погодних умов у Німеччині та Нідерландах. Про це повідомляє департамент консульської служби відомства.

    Наголошується, що в Нідерландах у зв'язку з негодою скасовано понад 200 авіарейсів та ускладнено курсування потягів між містами. У Німеччині екстрені служби рекомендують жителям залишатися вдома.

    За прогнозами синоптиків, пік шторму очікується на четвер і п'ятницю, а пориви вітру будуть досягати 130 км/год. У денний час доби також прогнозуються коливання температури.

    Нагадаємо, на початку січня країнами Європи також пройшовся потужний ураган. Зокрема, у Франції збитки від ураганів Кармен і Елеонор, які призвели до загибелі як мінімум шести осіб, оцінили в 200 млн євро.

    МЗС Нідерланди Twitter
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