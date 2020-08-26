У Каліфорнії згоріли понад пів мільйона гектарів лісів



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Загалом сталося понад 650 лісових пожеж, багато з яких виникли через удари блискавки

У результаті пожеж загинули сім людей, понад 1400 будівель зруйновано.

У Каліфорнії площа природних пожеж з 15 серпня збільшилася до 505,8 тисяч гектарів. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що загалом сталося понад 650 лісових пожеж, багато з яких виникли через удари блискавки.

«Вигоріло понад 505,8 тисяч гектарів (1,25 мільйона акрів) землі в Голден-Стейт. Це понад у шість разів більше, ніж площа Нью-Йорка», - йдеться у повідомленні.

Видання пише, що у результаті пожеж загинули сім людей, понад 1400 будівель зруйновано.

Наразі підвищена вологість і слабкий вітер допомогли пожежникам з гасінням вогню.