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    У світі

    У Каліфорнії згоріли понад пів мільйона гектарів лісів

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    Загалом сталося понад 650 лісових пожеж, багато з яких виникли через удари блискавки - У Каліфорнії згоріли понад пів мільйона гектарів лісів
    Загалом сталося понад 650 лісових пожеж, багато з яких виникли через удари блискавки

    У результаті пожеж загинули сім людей, понад 1400 будівель зруйновано.

    У Каліфорнії площа природних пожеж з 15 серпня збільшилася до 505,8 тисяч гектарів. Про це повідомляє CNN.

    Зазначається, що загалом сталося понад 650 лісових пожеж, багато з яких виникли через удари блискавки.

    «Вигоріло понад 505,8 тисяч гектарів (1,25 мільйона акрів) землі в Голден-Стейт. Це понад у шість разів більше, ніж площа Нью-Йорка», - йдеться у повідомленні.

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    Видання пише, що у результаті пожеж загинули сім людей, понад 1400 будівель зруйновано.

    Наразі підвищена вологість і слабкий вітер допомогли пожежникам з гасінням вогню.

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