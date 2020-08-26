США допоможуть розслідувати інцидент із Навальним, – Помпео



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Олексій Навальний перебуває у комі

Сім'я Навального і російський народ заслуговують на те, аби було проведено повне і прозоре розслідування, зазначив Помпео

Глава Держдепартаменту США Майкл Помпео заявив, що якщо висновки німецьких лікарів про отруєння Олексія Навального підтвердяться, Штати будуть готові надати допомогу Євросоюзу в розслідуванні.

Про це йдеться в заяві Помпео, опублікованій на сайті Держдепу.

«Сполучені Штати глибоко стурбовані повідомленнями про попередні висновки німецьких медичних експертів про те, що активіст російської опозиції Олексій Навальний був отруєний», – йдеться в заяві.

За словами Помпео, якщо ці висновки підтвердяться, Сполучені Штати підтримають заклик ЄС провести детальне розслідування події, і готові допомогти в цьому.

«Сім'я пана Навального і російський народ заслуговують на те, аби було проведено повне і прозоре розслідування, а причетні до цього були притягнуті до відповідальності. Ми подумки перебуваємо з сім'єю пана Навального і сподіваємося на його повне одужання», – додав глава Держдепу.

Як повідомлялося, в берлінській клініці Сharite, в якій проходить лікування Навальний, заявили, що політик зазнав впливу отрути.

Німецькі лікарі стверджують, що російського опозиціонера Олексія Навального ймовірно отруїли речовиною групи холінестерази.

До слова, за інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.