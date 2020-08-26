У США затримали росіянина за звинуваченням в організації кіберзлочинів



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У США затримали росіянина за звинуваченням в організації кіберзлочинів

Крючков зі спільниками намагався підкупити співробітника однієї з американських фірм з метою завантаження в її інформаційні системи шкідливого ПО

Поліція США затримала в Лос-Анджелесі 27-річного громадянина Росії Єгора Крючкова за звинуваченням в організації змови з метою здійснення кіберзлочинів.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву Мін'юсту США.

За даними міністерства, Крючков зі спільниками намагався підкупити співробітника однієї з американських фірм з метою завантаження в її інформаційні системи шкідливого ПО, які дозволило б йому отримати до неї безперешкодний доступ.

Як стверджують американські влади, надалі росіянин хотів використовувати отримані дані для шантажу.

Коментарі від російського посольства у Вашингтоні поки не надходили, відзначає агентство.