У США затримали росіянина за звинуваченням в організації кіберзлочинів
Крючков зі спільниками намагався підкупити співробітника однієї з американських фірм з метою завантаження в її інформаційні системи шкідливого ПО
Поліція США затримала в Лос-Анджелесі 27-річного громадянина Росії Єгора Крючкова за звинуваченням в організації змови з метою здійснення кіберзлочинів.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву Мін'юсту США.
За даними міністерства, Крючков зі спільниками намагався підкупити співробітника однієї з американських фірм з метою завантаження в її інформаційні системи шкідливого ПО, які дозволило б йому отримати до неї безперешкодний доступ.
Як стверджують американські влади, надалі росіянин хотів використовувати отримані дані для шантажу.
Коментарі від російського посольства у Вашингтоні поки не надходили, відзначає агентство.