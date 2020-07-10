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    У світі

    У Киргизстані проводять жертвоприношення для зцілення від коронавірусу

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    Обряди проходять в усіх обласних відділеннях Киргизстану - У Киргизстані проводять жертвоприношення для зцілення від коронавірусу
    Обряди проходять в усіх обласних відділеннях Киргизстану

    М'ясо принесеного в жертву бичка роздають малозабезпеченим, сиротам, вдовам і малозабезпеченим сім'ям

    У Киргизстані представники Духовного управління мусульман проводять жертвоприношення в цілях боротьби з пандемією Covid-19.

    Як повідомляє kaktus.media, обряди проходять в усіх обласних відділеннях. Останній з них провели в одній з мечетей Бішкека в п'ятницю, 10 липня.

    М'ясо принесеного в жертву бичка роздають малозабезпеченим, сиротам, вдовам і малозабезпеченим сім'ям.

    Всього в Киргизстані зареєстровано 9 358 випадків коронавірусної інфекції, 122 людини померли.

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 10 липня за добу від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворих. Це рекордний показник за весь час пандемії в Україні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      52043
    • Хворіють
      25898
    • Одужали
      24800
    • Померли
      1345

    Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих — померли.

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