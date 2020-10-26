У Китаї заявили про новий спалах коронавірусу



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У Китаї заявили про новий спалах коронавірусу

Влада Китаю оголосила масштабне тестування, яке до вівторка має охопити 4,75 мільйона мешканців регіону.

У неділю, 25 жовтня, у Кашгарі Сіньцзян-Уйгурського автономного району Китаю виявили 137 нових безсимптомних випадків зараження Covid-19, тоді як напередодні там зафіксували перший за десять днів місцевий випадок коронавірусу.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що усі нові випадки пов'язані зі швейною фабрикою, де працюють батьки інфікованої 17-річної дівчини, яка в суботу отримала позитивний результат тесту на Covid-19. Водночас симптомів у хворої немає.

Востаннє про випадок місцевого зараження на території материкового Китаю повідомляли 14 жовтня у столиці провінції Шаньдун Ціндао.

Водночас у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі заражень коронавірусом не фіксували з 15 серпня. Нагадаємо, що наприкінці літа цей регіон оголосили кластером поширення нової інфекції, запровадивши військовий стан.

Після нових випадків зараження до та з Кашгару скасували усі рейси, а місцева влада оголосила масштабне тестування, яке до вівторка має охопити 4,75 мільйона мешканців регіону.

Окрім того, до п'ятниці зачиняються усі школи, тоді як навчання в університетах продовжиться, а супермаркети та торгові центри залишаться відкритими.

Водночас чотири міста в регіоні Кашгар оголошені районами із підвищеним ризиком, там очікується суворий контроль, зокрема обмеження на поїздки.

Національна комісія охорони здоров'я Китаю в неділю направила туди експертів для керівництва роботами з контролю пандемії Covid-19.

Загалом у Китаї на лікуванні залишаються 265 пацієнтів із активною формою Covid-19, стан чотирьох із них оцінюють як критичний.

Від початку спалаху в країні на SARS-CoV-2 захворіли 85 810 людей. 4 634 пацієнти померли, тоді як понад 80,9 тисячі вже одужали та виписалися з медзакладів.