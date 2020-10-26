У Канаді створили респіратор-скафандр для захисту від коронавірусу: відео



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В Канаді створили респіратор-скафандр для захисту від коронавірусу

Vyzr Technologies називає респіратор «естетикою космічної ери»

Компанія Vyzr Technologies, що базується в Торонто, створила BioVyzr - щит, який покриває обличчя власника та захищає від крапель та патогенів.

Vyzr Technologies називає респіратор «естетикою космічної ери».

BioVyzr - це респіратор для очищення повітря (PAPR), пристрій, який зазвичай використовується лише в промислових та медичних закладах.

Щит виготовлений з неопрену та вінілу з захисним захисним покривом проти запотівання. Він має повітряний фільтр N95 та вентилятор, який до 12 годин очищує повітря.

Вентилятори втягують зовнішнє повітря через фільтри N95, одночасно фільтруючи повітря зсередини екрану.

Є один розмір для дитини та один розмір для дорослого, кожен з регульованими ремінцями.

Зазначається, що BioVYZR 1.0 представляє прорив у галузі індивідуального захисту, який використовує технологію очищення повітря, що працює за допомогою енергії, щоб допомогти вам легко дихати.