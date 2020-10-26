У Франції новий добовий антирекорд хворих на коронавірус



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За останні три дні у Франції було зареєстровано понад 139 тисяч нових випадків

В суботу до цього були зафіксовані 45 422 випадки зараження

Франція зареєструвала рекордні 52 010 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом за останні 24 години. Про це повідомляє Reuters.

Таким чином, загальна кількість випадків коронавірусу в країні склала 1 138 507. При цьому Франція випередила Аргентину та Іспанію, зайнявши п'яте місце у світі за кількістю випадків після США, Індії, Бразилії та Росії.

За останні три дні у Франції було зареєстровано понад 139 тисяч нових випадків, що перевищує 132 тисячі випадків, зареєстрованих протягом двомісячного карантину з середини березня до середини травня.

Як і багато інші європейські країни, включаючи сусідів Великобританію, Іспанію та Італію, Франція в останні тижні переживає другу хвилю коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що режим «надзвичайного стану в області охорони здоров'я», викликаний пандемією Covid-19, може бути продовжений у Франції до 16 лютого 2021 року.

Нагадаємо, що у Франції понад 45 тисяч хворих за 24 жовтня вперше з початку пандемії.

Крім того, Франції потрібно понад 2 млрд євро для запровадження комендантської години.