Понад 300 хворих за добу: на Буковині заявили про антирекорд зараження коронавірусом



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На Буковині заявили про антирекорд зараження коронавірусом

Водночас кількість вилікуваних від коронавірусу пацієнтів на Буковині перевищила 10 тисяч

Увечері в неділю, 25 жовтня, у Чернівецькій області Covid-19 підтвердили у 323 людей, тоді як лабораторний центр опрацював 752 зразки.

Це найвищий добовий показник заражень коронавірусом в області від початку пандемії, розповів голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук на своїй сторінці у Facebook.

Водночас впродовж доби на Буковині від нового захворювання одужала 91 особа.

За даними Чернівецької ОДА, в області зафіксували ще два летальні випадки серед пацієнтів із підтвердженим Covid-19: в обласній лікарні померли дві жінки 34 та 62 років. Обидві мали важку двобічну тотальну пневмонію та надмірну вагу. Також одна із хворих страждала від дилатаційної кардіоміопатії, тоді як інша мала цукровий діабет, кардіосклероз, а також підозру на пухлину молочної залози.

Станом на 25 жовтня у буковинських лікарнях перебувають 870 людей. У 565 пацієнтів підтвердили коронавірус. Стан 86 хворих медики оцінюють як важкий.

«З них у реанімаціях - 61, на апаратах штучної вентиляції легень - 3», - розповіли в облдержадміністрації, додавши, що 226 хворих перебувають на кисневій терапії.

Загалом від початку спалаху на Буковині новим типом коронавірусу заразилися 19 728 людей. Серед них 438 пацієнтів померли від ускладнень захворювання, тоді як 10 028 - одужали. Більше читайте тут: https://tsn.ua/coronavirus/ponad-tri-sotni-hvorih-za-dobu-na-bukovini-zayavili-pro-antirekord-zarazhennya-koronavirusom-1653161.html