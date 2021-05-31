У Колумбії розбився поліцейський вертоліт, усі на борту загинули
Територію, де впав вертоліт, обстежують співробітники екстрених служб
Президент Колумбії пообіцяв провести розслідування причин падіння гвинтокрилу
Поліцейський вертоліт зазнав аварії на півночі Колумбії, загинули п'ятеро осіб, які були на борту. Про це у Twitter повідомив президент Колумбії Іван Дуке.
За його словами, на місці катастрофи проходить рятувально-пошукова операція.
«Ми глибоко шкодуємо про загибель п'яти героїв нашої поліції в авіакатастрофі, яка сталася в муніципалітеті Кантагальо, на півдні департаменту Болівар», – заявив Дуке.
Президент додав, що територію, де впав вертоліт, обстежують співробітники екстрених служб. Він також зазначив, що буде проведено розслідування причин падіння гвинтокрилу.
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