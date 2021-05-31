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    У Колумбії розбився поліцейський вертоліт, усі на борту загинули

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    Територію, де впав вертоліт, обстежують співробітники екстрених служб - У Колумбії розбився поліцейський вертоліт, усі на борту загинули

    Територію, де впав вертоліт, обстежують співробітники екстрених служб

    Фото з соцмереж

    Президент Колумбії пообіцяв провести розслідування причин падіння гвинтокрилу

    Поліцейський вертоліт зазнав аварії на півночі Колумбії, загинули п'ятеро осіб, які були на борту. Про це у Twitter повідомив президент Колумбії Іван Дуке.

    За його словами, на місці катастрофи проходить рятувально-пошукова операція.

    «Ми глибоко шкодуємо про загибель п'яти героїв нашої поліції в авіакатастрофі, яка сталася в муніципалітеті Кантагальо, на півдні департаменту Болівар», – заявив Дуке.

    Президент додав, що територію, де впав вертоліт, обстежують співробітники екстрених служб. Він також зазначив, що буде проведено розслідування причин падіння гвинтокрилу.

    Нагадаємо, військовий парад у Лівії закінчився трагедією – розбився винищувач з генералом (відео).

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    Теги: авіакатастрофа вертоліт Колумбія розслідування гелікоптер поліція
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    У Колумбії розбився поліцейський вертоліт, усі на борту загинули