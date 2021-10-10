У Конго виявлений новий випадок лихоманки Ебола

У трирічного хлопчика виявили лихоманку Ебола - дитина померла

У Конго виявили перший після оголошення про закінчення останнього спалаху випадок зараження лихоманкою Ебола. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Жан-Жака Мбунгані.

Зазначається, що недалеко від східного міста Бені, одного з епіцентрів спалаху 2018-2020 років, у трирічного хлопчика виявили лихоманку Ебола. Дитина померла.

За словами міністра, виявлено близько 100 осіб, які могли заразитися вірусом. Вони будуть перебувати під наглядом.

Як повідомляється у внутрішньому звіті біомедичної лабораторії Конго, у трьох сусідів хлопчика також виявлялися симптоми, відповідні лихоманці Ебола. Минулого місяця вони померли, але жоден з них не був протестований.

Всього в Конго було зареєстровано 12 спалахів захворювання, після того, як в 1976 році в екваторіальному лісі біля річки Ебола була виявлена ця хвороба. Лихоманка Ебола викликає сильну блювоту, діарею і поширюється через контакт з біологічними рідинами.

Хвороба, спричинена вірусом Ебола, – це гостре інфекційне захворювання, з вираженим геморагічним синдромом у тяжкій формі. Вірус передається людям від диких тварин (мавпи, летючі миші, антилопи) і поширюється від людини до людини.

Передача вірусу відбувається через пошкоджені шкірні покриви або слизову оболонку з кров'ю, виділеннями або іншими рідинами організму інфікованих людей, а також через контакт з поверхнями і матеріалами (наприклад, постільними речами, одягом), що забруднені такими рідинами.

Нагадаємо, 6 березня 2020 року повідомляли, що в Демократичній Республіці Конго перемогли спалах лихоманки Ебола, який виник у серпні 2018 року і відтоді загинули понад 2200 людей.