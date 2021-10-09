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    МОЗ розпочав роботу над розвитком телемедичних технологій

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    МОЗ розпочав роботу над розвитком телемедичних технологій - МОЗ розпочав роботу над розвитком телемедичних технологій
    МОЗ розпочав роботу над розвитком телемедичних технологій
    Фото з відкритих джерел

    Завдяки впровадженню телемедичних технологій і сервісів лікарі матимуть змогу проводити консультації з пацієнтами дистанційно

    Телемедичні технології та сервіси здатні суттєво покращити доступ до медичних послуг для маломобільних груп населення, а також тих пацієнтів, які проживають у віддалених регіонах країни. Про це під час робочої зустрічі з розвитку телемедицини в Україні заявила заступниця міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич.

    Завдяки впровадженню телемедичних технологій і сервісів лікарі матимуть змогу проводити консультації з пацієнтами дистанційно, швидко обмінюватися інформацією, проводити консиліуми у вигляді відеоконференцій та оперативно ухвалювати рішення у критичних ситуаціях.

    «Телемедичні технології необхідно розглядати, як невід’ємну складову тих діджітал-інструментів, які ми зараз впроваджуємо в системі охорони здоров’я та адаптувати їх у eHealth», – зазначила Марія Карчевич, заступник Міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

    Окрім того, в умовах боротьби з пандемією Covid-19 онлайн - інструменти можуть вирішувати нові важливі завдання. А саме - гарантувати безпечний контакт лікарів та пацієнтів, не обмежуючи останніх у своєчасному та якісному наданні медичних послуг.

    «Світова практика на прикладі панемії Covid-19 доводить, що телемедицина – це дійсно ефективний інструмент у профілактиці, діагностиці та лікуванні пацієнтів. Це синергія сучасних інформаційних технологій та медичної допомоги, яка сприяє створенню нової якості медичних послуг», – підкреслив учасник зустрічі, начальник відділу управління проєктами та програмами ДП «Електронне здоров’я» Вадим Терентюк

    Електронна система охорони здоров'я уже сьогодні застосовує частину з цих сервісів у деяких областях України і показує свою ефективність. Зокрема, зі слів в.о. голови НСЗУ Дмитра Самофалова, із запуском телемедичних технологій в Одеській області не лише знизилися показники інфарктів поза терапевтичним вікном, але й покращилася якість їх лікування у цілому.

    Саме тому Міністерство охорони здоров'я за підтримки стейкхолдерів та іноземних партнерів планує й надалі впроваджувати новітні технології в систему охорони здоров’я.

    «У цьому напрямі планується надання технічної допомоги МОЗ у формуванні візії та дорожньої карти розвитку телемедицини. Друга ціль – розширення доступу до медпослуг найбільш уражених груп громадян», – наголосив консультант проєкту LHSS в Україні Олег Семерик.

    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я технології населення
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    МОЗ розпочав роботу над розвитком телемедичних технологій