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    У ще одній країні скасовано смертну кару

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    Президент Сьєрра-Леоне Джуліус Маада Біо підписав закон про скасування смертної кари - У ще одній країні скасовано смертну кару
    Президент Сьєрра-Леоне Джуліус Маада Біо підписав закон про скасування смертної кари
    Фото: ru.scribd.com

    Востаннє в країні страту застосували в 1998 році, коли за спробу державного перевороту стратили 24 офіцерів

    Президент Сьєрра-Леоне Джуліус Маада Біо підписав закон, згідно з яким в країні скасовується покарання на страту. Про це повідомляє Le Monde.

    «В історії Сьєрра-Леоне відкрито нову сторінку. Після 20 років влада виконала своє зобов'язання, і смертну кару в Республіці повністю скасовано», – заявив глава держави.

    Відзначається, що закон, який підписано президентом, у липні прийняв однопалатний парламент країни. Чинна з 1991 року конституція Сьєрра-Леоне передбачала страту за державну зраду, заколот, убивство чи крадіжку, яка супроводжувалася обтяжливими обставинами.

    Востаннє в країні страту застосували в 1998 році, коли за спробу державного перевороту стратили 24 офіцерів.

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    Теги: закон Африка смертна кара влада
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    У ще одній країні скасовано смертну кару