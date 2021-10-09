У ще одній країні скасовано смертну кару

Востаннє в країні страту застосували в 1998 році, коли за спробу державного перевороту стратили 24 офіцерів

Президент Сьєрра-Леоне Джуліус Маада Біо підписав закон, згідно з яким в країні скасовується покарання на страту. Про це повідомляє Le Monde.

«В історії Сьєрра-Леоне відкрито нову сторінку. Після 20 років влада виконала своє зобов'язання, і смертну кару в Республіці повністю скасовано», – заявив глава держави.

Відзначається, що закон, який підписано президентом, у липні прийняв однопалатний парламент країни. Чинна з 1991 року конституція Сьєрра-Леоне передбачала страту за державну зраду, заколот, убивство чи крадіжку, яка супроводжувалася обтяжливими обставинами.

Востаннє в країні страту застосували в 1998 році, коли за спробу державного перевороту стратили 24 офіцерів.

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