Заворушення в Міннеаполісі: протестувальники підпалили поліцейський відділок та грабують магазини



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У США тривають протести через вбивство чоловіка поліцією

Протести переросли у масові заворушення, учасники яких почали громити поліцейські дільниці та машини

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п'ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі 46-річного чорношкірого Джорджа Флойда.

Про це повідомляє CNN у репортажі з місця події.

«Дільниця у вогні. Ми не знаємо, де зараз перебувають поліціянти. Спрацьовує пожежна сигналізація (всередині дільниці – ред.)», - повідомила кореспондентка CNN з місця масових заворушень.

Водночас, вона зазначила, що натовп радісно реагує на займання будівлі та запалює ще більше феєрверків.

Тим часом, телеканал зазначає, що тисячний натовп зніс загорожу навколо поліційної дільниці, виставлений правоохоронцями раніше. Причому, на відміну від минулої ночі, коли протестувальники підпалили магазин автозапчастин, пожежні досі не прибули до місця займання.

Також раніше учасники масових безладів у місті Міннеаполісі підпалили будівлю компанії з продажу автомобільних комплектуючих AutoZone та вдаються до мародерства у супермаркетах.

Губернатор штату Міннесота Тім Уолз заявив на своїй сторінці в Twitter, що обстановка в місті переросла в надзвичайну ситуацію.

«Обстановка в Міннеаполісі переросла в надзвичайно небезпечну ситуацію. Для загальної безпеки, будь ласка, покиньте цей район і дозвольте пожежним і медикам дістатися до місця подій», - звернувся він до учасників безладів.

Нагадаємо: напередодні в Міннеаполісі спалахнули масштабні протести. Їх спричинила смерть 46-річного афроамериканця після того, як до мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

У четвер ввечері губернатор Міннесоти видав указ, аби залучити Національну гвардію для утримання порядку в штаті. Адже протести переросли у масові заворушення, учасники яких почали громити поліцейські дільниці та машини. Поліцейські, в свою чергу, застосовують проти натовпу гумові кулі і сльозогінний газ. В ході безладів загинула щонайменше одна людина.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Це не перший випадок масових заворушень у США внаслідок жорстких дій поліції щодо афроамериканців