В Одесі водій без документів збив чотирьох дітей на пішохідному переході



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В Одесі водій без документів збив чотирьох дітей на пішохідному переході

На місці вже працювала швидка допомога, до лікарні доставили хлопчика, 2008 року народження

Сьогодні в Одесі автомобіль збив на пішохідному переході чотирьох дітей. Це сталося близько 14 години на перетині Адміральського проспекту і вулиці Суднобудівної.

Про це повідомляє пресслужба Управління патрульної поліції в Одеській області.

«На місці події встановлено, що водій автомобіля «ВАЗ 2101» на регульованому пішохідному переході скоїв наїзд на чотирьох дітей. На місці вже працювала швидка допомога, до лікарні доставили хлопчика, 2008 року народження», – йдеться в повідомленні.

Ще три хлопчика, 2007-2008 років народження, отримали незначні травми – їх оглянули на місці подій. За даними поліції, госпіталізації ці троє потерпілих не потребували.

Як додали в управлінні, у 30-річного водія при собі не було документів (посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу).

Патрульні склали відповідні матеріали за порушення ПДР.

На місці події працював слідчий. Обставини НП з'ясовуються.

Нагадаємо, на Одеській трасі сталася смертельна ДТП, викликана тим, що лопнуло під час руху колесо. В результаті загинув водій, двоє пасажирів госпіталізовані, постраждала маленька дитина.

Як повідомлялося, на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Вересневе ввечері 7 червня сталася ДТП за участі вантажівки та трьох легкових автомобілів, четверо людей загинули.

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