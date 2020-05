У Міннеаполісі після зіткнень оголосили комендантську годину

Комендантська година триватиме всі вихідні з 20:00 до 6:00

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив про введення в місті комендантської години через протести, які переросли в безлади та зіткнення з поліцією.

Комендантська година триватиме всі вихідні з 20:00 до 6:00.

Mayor Frey has issued Emergency Regulation No. 2020-2-1 which imposes a curfew throughout the City of Minneapolis beginning at 8 p.m. tonight (Fri., May 29) and extends through the weekend.

