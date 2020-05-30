У Міннеаполісі після зіткнень оголосили комендантську годину



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У Міннеаполісі протести перетворилися на заворушення, грабежі і підпали магазинів

Комендантська година триватиме всі вихідні з 20:00 до 6:00

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив про введення в місті комендантської години через протести, які переросли в безлади та зіткнення з поліцією.

Комендантська година триватиме всі вихідні з 20:00 до 6:00.

Mayor Frey has issued Emergency Regulation No. 2020-2-1 which imposes a curfew throughout the City of Minneapolis beginning at 8 p.m. tonight (Fri., May 29) and extends through the weekend.

See the posted regulation for details at: https://t.co/iebgleKnyx pic.twitter.com/7l61oURPtc — Minneapolis Clerk (@mplsclerk) May 29, 2020

Також видання The Washington Post повідомляє, що офіцеру американської поліції Дереку Човіну, який брав участь у смертельному затриманні афроамериканця Джорджа Флойда, пред'явили звинувачення у вбивстві третього ступеня (вбивство з необережності).

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп направив у Міннеаполіс понад 500 солдатів Національної гвардії.

Причиною введення військ Національної гвардії стали протести через смерть 46-річного афроамериканця після того, як до мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п'ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Це не перший випадок масових заворушень у США внаслідок жорстких дій поліції щодо афроамериканців.