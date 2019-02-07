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    У світі

    У Конгресі США відновлюють розслідування зв'язків Трампа з Росією

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    Палата представників Конгресу США - У Конгресі США відновлюють розслідування зв'язків Трампа з Росією
    Палата представників Конгресу США

    Буде проведено «ретельне розслідування спроб Росії та інших зарубіжних суб'єктів вплинути на політичні процеси в США»

    Голова комітету з розвідки палати представників американського Конгресу Адам Шифф заявив про відновлення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США та ймовірну змову президента Дональда Трампа й російської влади. 

    У заяві, яку опубліковано на сайті комітету, йдеться про те, що буде проведено «ретельне розслідування спроб Росії та інших зарубіжних суб'єктів вплинути на політичні процеси в США під час і після виборів 2016 року».

    Також адміністрацію Трампа хочуть перевірити на предмет корупції.

    Окрім цього, комітет збирається вивчити зв'язки Дональда Трампа з керівництвом Саудівської Аравії.

    До слова, один із 17 членів команди спецпрокурора США Роберта Мюллера завершив виконання своїх обов'язків у команді й повернувся на свою посаду в міністерстві юстиції, продовживши допомагати слідству по «російській» справі.

    Раніше екс-радник Трампа відкинув звинувачення у справі про роль Росії у виборах у США.

    Крім того 29 січня Генпрокурор США анонсував завершення «російської справи».

    Джерело: Новое Время

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