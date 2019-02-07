У Конгресі США відновлюють розслідування зв'язків Трампа з Росією



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Палата представників Конгресу США

Буде проведено «ретельне розслідування спроб Росії та інших зарубіжних суб'єктів вплинути на політичні процеси в США»

Голова комітету з розвідки палати представників американського Конгресу Адам Шифф заявив про відновлення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США та ймовірну змову президента Дональда Трампа й російської влади.

У заяві, яку опубліковано на сайті комітету, йдеться про те, що буде проведено «ретельне розслідування спроб Росії та інших зарубіжних суб'єктів вплинути на політичні процеси в США під час і після виборів 2016 року».

Також адміністрацію Трампа хочуть перевірити на предмет корупції.

Окрім цього, комітет збирається вивчити зв'язки Дональда Трампа з керівництвом Саудівської Аравії.

До слова, один із 17 членів команди спецпрокурора США Роберта Мюллера завершив виконання своїх обов'язків у команді й повернувся на свою посаду в міністерстві юстиції, продовживши допомагати слідству по «російській» справі.

Раніше екс-радник Трампа відкинув звинувачення у справі про роль Росії у виборах у США.

Крім того 29 січня Генпрокурор США анонсував завершення «російської справи».

Джерело: Новое Время