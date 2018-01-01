У Латвії затримали російського шпигуна

Шпигун зокрема збирав відомості про військові об'єкти Національних збройних сил Латвії

У Латвії затримали громадянина, який підозрюється в тому, що за завданням російських спецслужб збирав відомості про військові об'єкти і про ситуацію в латвійсько-російській прикордонній зоні. Про це повідомляє портал Lsm.lv. «Нещодавно затриманий поліцією безпеки громадянин Латвії, підозрюваний у шпигунстві на користь Росії, за



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Фото ілюстративне

Шпигун зокрема збирав відомості про військові об'єкти Національних збройних сил Латвії

У Латвії затримали громадянина, який підозрюється в тому, що за завданням російських спецслужб збирав відомості про військові об'єкти і про ситуацію в латвійсько-російській прикордонній зоні.

Про це повідомляє портал Lsm.lv.

«Нещодавно затриманий поліцією безпеки громадянин Латвії, підозрюваний у шпигунстві на користь Росії, за завданням російських спецслужб збирав відомості про військові об'єкти Національних збройних сил і про ситуацію в латвійсько-російській прикордонній зоні. В інтересах слідства більш детальна інформація поки не надається» , - йдеться в повідомленні.

У поліції безпеки пояснили, що спецслужби РФ продовжують вербувати жителів Латвії насамперед на території Росії, використовуючи різні методи.

Поліція безпеки закликає латвійців, яких під час їх перебування за кордоном намагалися завербувати іноземні спецслужби, повідомляти про це правоохоронців.

Як повідомляв «Главком», в середу в Одесі затримали російського шпигуна.

На початку лютого у Литві заарештували трьох місцевих жителів, підозрюваних в шпигунстві на користь Росії.