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У Лондоні поліція взяла під охорону іранські телестудії через погрози з боку Тегерану 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Лондоні поліція взяла під охорону іранські телестудії через погрози з боку Тегерану 
Броньовані поліцейські машини чергують біля станції новин 
фото: London News Pictures

Журналісти отримують погрози через професійну діяльність

Озброєні машини були розміщені біля телестудій Iran International у Лондоні після того, як двом журналістам погрожували з боку Тегерана, повідомляє Guardian. Біля студії в Чізвік-Парку, на заході Лондона, було приблизно сім автомобілів після того, як нещодавно пролунали «суворі та правдоподібні» погрози двом журналістам британського каналу.

Поліція підтвердила, що її офіцери «працюють у відповідь на потенційні загрози, які висуваються з боку Ірану проти ряду осіб, які проживають у Великобританії.

«Хоча ми не будемо вдаватися в подробиці щодо того, що це таке, це включає присутність явно озброєних поліцейських поблизу офісів медіа-компанії, що веде мовлення перською мовою в Західному Лондоні», – повідомили у відділі. 

Канал, який показував нещодавні протести в Ірані, був заборонений режимом як «терористична» організація, але до нього все ще можна отримати доступ через Інтернет. 

«Погрози на нашу адресу загострилися в міру того, як тривають протести в Ірані, тому що ми висвітлюємо їх цілодобово і без вихідних», – сказав представник ЗМІ.

У середу розвідка MI5 заявила, що Іран хоче викрасти або вбити осіб, які проживають у Великобританії, яких він вважає «ворогами режиму», причому цього року було розкрито щонайменше 10 таких змов. 

Минулого тижня міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі викликав високопоставленого дипломата Ірану в Лондоні, звинувативши Тегеран у загрозі життю британських журналістів.

Виступаючи на міжнародній конференції з безпеки в Бахрейні в суботу, Клеверлі звинуватив режим Тегерана в поширенні «кровопролиття і руйнування» по всьому світу. Він попередив, що зброя, яку постачає Іран, загрожує безпеці на Близькому Сході та за його межами, вказавши на ударні безпілотники іранського виробництва, які використовує Росія для націлювання на цивільну інфраструктуру України як приклад свого впливу. 

Нагадаємо, протести в Ірані перейшли у гарячу фазу. Поліція повсюдно використовує вогнепальну зброю, що, проте, не лише не втихомирює маніфестантів, а, згідно з останніми даними, лише збільшує кількість людей, що виходять на вулиці проти влади аятол.

Як відомо, нещодавно в Ірані суд ухвалив перший відомий смертний вирок учаснику протестів, які тривають у країні майже два місяці. Ще п'ятеро протестувальників засуджені до тюремних термінів. 

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Теги: зброя інтернет машини міністр поліція росія Іран

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