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Протести в Ірані перейшли у гарячу фазу

Юрій Лящук
glavcom.ua
Протести в Ірані перейшли у гарячу фазу
Іранські суди продовжують виносити смертні вироки учасникам протестів
фото: скріншот з відео

Іранські суди збільшують градус протистояння, які вчора винесли три смертні вироки учасникам акцій протесту

Поліція повсюдно використовує вогнепальну зброю, що, проте, не лише не втихомирює маніфестантів, а, згідно з останніми даними, лише збільшує кількість людей, що виходять на вулиці проти влади аятол. Про це повідомляє «Euronews».

Збільшують градус протистояння й іранські суди, які вчора винесли три смертні вироки учасникам акцій протесту.

Одного з них визнали винним у вбивстві поліцейського, іншого – у завданні травм правоохоронцям та підпалах, третього – в організації заворушень та завданні значної матеріальної шкоди.

До цього, на минулому тижні, суди також винесли два смертних вироки учасникам протестів.

За даними іранських правозахисників, за два місяці затримано понад 2 тис. осіб, багато з яких, як повідомляється, зазнавали тортур. Загинули внаслідок зіткнень понад 320 людей – як маніфестантів, так і поліцейських.

Як відомо, протести у Ірані почалися після того, як 22-річна іранка курдського походження Аміні померла 16 вересня, через три дні після її арешту в Тегерані «поліцією моралі» за нібито порушення ісламського дрес-коду для жінок. Гнів народу спалахнув на її похороні і швидко переріс у найбільшу хвилю протестів, що потрясли Ісламську республіку майже за три роки. Протести досі тривають, їх підживлює громадське обурення репресіями, які влада застосовує щодо протестувальників.

Згідно з інформацією правозахисників, щонайменше 326 осіб, у тому числі 43 дитини, були вбиті силами безпеки Ірану під час загальнонаціональних протестів. 

Нагадаємо, раніше іранські законодавці виступили з вимогою суворого покарання для учасників акцій протесту, що тривають після загибелі 22-річної Махси Аміні. Ухвалена парламентом країни резолюція припускає можливість страти затриманих протестувальників.

До слова, президент Джо Байден раніше сказав своїм прихильникам «ми визволимо Іран» після того, як вони закликали звернути увагу на протести, які тривають у цій країні.

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Теги: Іран

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