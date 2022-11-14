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Суд в Ірані виніс перший смертний вирок учаснику протестів

Надія Клочко
glavcom.ua
Суд в Ірані виніс перший смертний вирок учаснику протестів
Протести в Ірані спалахнули з 16 вересня
фото з відкритих джерел

Смертний вирок протестувальнику винесений за звинуваченням у підпалі урядової будівлі

В Ірані суд ухвалив перший відомий смертний вирок учаснику протестів, які тривають у країні майже два місяці. Ще п'ятеро протестувальників засуджені до тюремних термінів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Так, вебсайт Mizan, який пов'язаний з новинами про судову систему Ірану, заявив, що смертний вирок був винесений протестувальнику за звинуваченням у підпалі урядової будівлі.

Терміни ув'язнення для п'ятьох іранців варіюються від п'яти до десяти років, цих людей звинувачують в порушеннях національної безпеки та громадського порядку.

Іранський портал повідомив, що окремі відділення Революційного суду винесли вердикти, але не поділився детальнішою інформацією про протестувальників, які перебувають під судом. Цей суд був створений після Ісламської революції й відомий тим, що виносив суворі покарання тим, хто виступає проти клерикальних правителів Ірану.

Як відомо, протести у Ірані почалися після того, як 22-річна іранка курдського походження Аміні померла 16 вересня, через три дні після її арешту в Тегерані «поліцією моралі» за нібито порушення ісламського дрес-коду для жінок. Гнів народу спалахнув на її похороні і швидко переріс у найбільшу хвилю протестів, що потрясли Ісламську республіку майже за три роки. Протести досі тривають, їх підживлює громадське обурення репресіями, які влада застосовує щодо протестувальників.

Згідно з інформацією правозахисників, щонайменше 326 осіб, у тому числі 43 дитини, були вбиті силами безпеки Ірану під час загальнонаціональних протестів. 

Нагадаємо, раніше іранські законодавці виступили з вимогою суворого покарання для учасників акцій протесту, що тривають після загибелі 22-річної Махси Аміні. Ухвалена парламентом країни резолюція припускає можливість страти затриманих протестувальників.

До слова, президент Джо Байден раніше сказав своїм прихильникам «ми визволимо Іран» після того, як вони закликали звернути увагу на протести, які тривають у цій країні.

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Теги: Іран протест

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