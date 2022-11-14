Суд в Ірані виніс перший смертний вирок учаснику протестів

Смертний вирок протестувальнику винесений за звинуваченням у підпалі урядової будівлі

В Ірані суд ухвалив перший відомий смертний вирок учаснику протестів, які тривають у країні майже два місяці. Ще п'ятеро протестувальників засуджені до тюремних термінів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Так, вебсайт Mizan, який пов'язаний з новинами про судову систему Ірану, заявив, що смертний вирок був винесений протестувальнику за звинуваченням у підпалі урядової будівлі.

Терміни ув'язнення для п'ятьох іранців варіюються від п'яти до десяти років, цих людей звинувачують в порушеннях національної безпеки та громадського порядку.

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Іранський портал повідомив, що окремі відділення Революційного суду винесли вердикти, але не поділився детальнішою інформацією про протестувальників, які перебувають під судом. Цей суд був створений після Ісламської революції й відомий тим, що виносив суворі покарання тим, хто виступає проти клерикальних правителів Ірану.

Як відомо, протести у Ірані почалися після того, як 22-річна іранка курдського походження Аміні померла 16 вересня, через три дні після її арешту в Тегерані «поліцією моралі» за нібито порушення ісламського дрес-коду для жінок. Гнів народу спалахнув на її похороні і швидко переріс у найбільшу хвилю протестів, що потрясли Ісламську республіку майже за три роки. Протести досі тривають, їх підживлює громадське обурення репресіями, які влада застосовує щодо протестувальників.

Згідно з інформацією правозахисників, щонайменше 326 осіб, у тому числі 43 дитини, були вбиті силами безпеки Ірану під час загальнонаціональних протестів.

Нагадаємо, раніше іранські законодавці виступили з вимогою суворого покарання для учасників акцій протесту, що тривають після загибелі 22-річної Махси Аміні. Ухвалена парламентом країни резолюція припускає можливість страти затриманих протестувальників.

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До слова, президент Джо Байден раніше сказав своїм прихильникам «ми визволимо Іран» після того, як вони закликали звернути увагу на протести, які тривають у цій країні.