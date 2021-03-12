У Мексиці легалізують марихуану

Лише люди старші за 18 років, які отримають дозвіл, зможуть вирощувати, зберігати чи вживати марихуану

Нижня палата парламенту Мексики схвалила законопроєкт, яким в країні легалізовується використання марихуани.

Про це повідомляє агенція MercoPress.

Таким чином, в країні скасують кримінальну відповідальність за використання канабісу в рекреаційних, медичних та наукових цілях.

Законопроєкт передбачає п'ять типів ліцензій на вирощування, переробку, продаж, дослідження, експорт або імпорт марихуани. Лише люди старші за 18 років, які отримають дозвіл, зможуть вирощувати, зберігати чи вживати марихуану.

За законопроєкт проголосували 316 депутатів, 127 висловилися проти.

Тепер Сенату необхідно розглянути та затвердити цей законопроєкт, підтриманий адміністрацією президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора.