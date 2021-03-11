У Києві СБУ викрила наркобанду, яка щомісяця заробляла до 70 млн грн (фото, відео)
Для продажу готового товару ділки створили три інтернет-магазини
Служба безпеки України у столиці заблокувала діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні і збуті оптових партій наркотиків, психотропів і прекурсорів.
Щомісячний «прибуток» зловмисників становив майже 70 млн грн, повідомляє пресслужба СБУ.
«У ході проведення 46-ти обшуків за місцями проживання учасників групи, їх транспортних засобах та у трьох нарколабораторіях правоохоронці вилучили: понад
Загальна сума вилучених заборонених речовин становить понад 1,5 млн доларів за цінами «чорного ринку».
За попередньою версією досудового розслідування, до складу групи входило 14 мешканців столичного регіону. Нарколабораторії вони облаштували у трьох власних домоволодіннях на території Київської області. За оперативною інформацією, щомісяця зловмисники виробляли понад
Для продажу готового товару ділки створили три інтернет-магазини. Авторизацію віртуальних послуг клієнти отримували за попередньою домовленістю через кол-центр учасників угруповання.
У межах контролю за вчиненням злочину задокументовано сім фактів збуту наркоділками великих партій амфетаміну та прекурсору «фенілнітропропену».
Правоохоронці затримали 9 організаторів і активних учасників групи відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення місцезнаходження і затримання інших зловмисників.
Наразі затриманим повідомлено про підозру.
Нагадаємо, вінницькі правоохоронці 10 березня затримали трьох зловмисників, які у підсобних приміщеннях приватного домогосподарства в селі Нова Прилука Турбівської територіальної громади Вінниччини облаштували нарколабораторію. Під час обшуку поліцейські вилучили велику партію психотропів, обладнання для їх виготовлення, прекурсори та зброю.