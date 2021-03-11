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    У Києві СБУ викрила наркобанду, яка щомісяця заробляла до 70 млн грн (фото, відео)

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    За оперативною інформацією, щомісяця зловмисники виробляли понад 150 кг психотропів - У Києві СБУ викрила наркобанду, яка щомісяця заробляла до 70 млн грн (фото, відео)
    За оперативною інформацією, щомісяця зловмисники виробляли понад 150 кг психотропів
    фото: ssu.gov.ua

    Для продажу готового товару ділки створили три інтернет-магазини

    Служба безпеки України у столиці заблокувала діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні і збуті оптових партій наркотиків, психотропів і прекурсорів.

    Щомісячний «прибуток» зловмисників становив майже 70 млн грн, повідомляє пресслужба СБУ.

    «У ході проведення 46-ти обшуків за місцями проживання учасників групи, їх транспортних засобах та у трьох нарколабораторіях правоохоронці вилучили: понад 100 кг підготовленого до продажу амфетаміну, MDMA PVP і метадону; 5 тонн сировини для виготовлення психотропів; обладнання для виготовлення «товару»; 300 тисяч доларів, 30 тисяч євро та 20 тисяч гривень, одержаних злочинним шляхом», – йдеться в повідомленні.

    Загальна сума вилучених заборонених речовин становить понад 1,5 млн доларів за цінами «чорного ринку».

    За попередньою версією досудового розслідування, до складу групи входило 14 мешканців столичного регіону. Нарколабораторії вони облаштували у трьох власних домоволодіннях на території Київської області. За оперативною інформацією, щомісяця зловмисники виробляли понад 150 кг психотропів.

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    У Києві СБУ викрила наркобанду, яка щомісяця заробляла до 70 млн грн (фото, відео)
    У Києві СБУ викрила наркобанду, яка щомісяця заробляла до 70 млн грн (фото, відео)
    У Києві СБУ викрила наркобанду, яка щомісяця заробляла до 70 млн грн (фото, відео)
    У Києві СБУ викрила наркобанду, яка щомісяця заробляла до 70 млн грн (фото, відео)

    Для продажу готового товару ділки створили три інтернет-магазини. Авторизацію віртуальних послуг клієнти отримували за попередньою домовленістю через кол-центр учасників угруповання.

    У межах контролю за вчиненням злочину задокументовано сім фактів збуту наркоділками великих партій амфетаміну та прекурсору «фенілнітропропену».

    Правоохоронці затримали 9 організаторів і активних учасників групи відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення місцезнаходження і затримання інших зловмисників.

    Наразі затриманим повідомлено про підозру.

    Нагадаємо, вінницькі правоохоронці 10 березня затримали трьох зловмисників, які у підсобних приміщеннях приватного домогосподарства в селі Нова Прилука Турбівської територіальної громади Вінниччини облаштували нарколабораторію. Під час обшуку поліцейські вилучили велику партію психотропів, обладнання для їх виготовлення, прекурсори та зброю.

    Теги: СБУ Київ наркотики розслідування
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