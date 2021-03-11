У Києві СБУ викрила наркобанду, яка щомісяця заробляла до 70 млн грн (фото, відео)

Для продажу готового товару ділки створили три інтернет-магазини

Служба безпеки України у столиці заблокувала діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні і збуті оптових партій наркотиків, психотропів і прекурсорів.

Щомісячний «прибуток» зловмисників становив майже 70 млн грн, повідомляє пресслужба СБУ.

«У ході проведення 46-ти обшуків за місцями проживання учасників групи, їх транспортних засобах та у трьох нарколабораторіях правоохоронці вилучили: понад 100 кг підготовленого до продажу амфетаміну, MDMA PVP і метадону; 5 тонн сировини для виготовлення психотропів; обладнання для виготовлення «товару»; 300 тисяч доларів, 30 тисяч євро та 20 тисяч гривень, одержаних злочинним шляхом», – йдеться в повідомленні.

Загальна сума вилучених заборонених речовин становить понад 1,5 млн доларів за цінами «чорного ринку».

За попередньою версією досудового розслідування, до складу групи входило 14 мешканців столичного регіону. Нарколабораторії вони облаштували у трьох власних домоволодіннях на території Київської області. За оперативною інформацією, щомісяця зловмисники виробляли понад 150 кг психотропів.

Для продажу готового товару ділки створили три інтернет-магазини. Авторизацію віртуальних послуг клієнти отримували за попередньою домовленістю через кол-центр учасників угруповання.

У межах контролю за вчиненням злочину задокументовано сім фактів збуту наркоділками великих партій амфетаміну та прекурсору «фенілнітропропену».

Правоохоронці затримали 9 організаторів і активних учасників групи відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення місцезнаходження і затримання інших зловмисників.

Наразі затриманим повідомлено про підозру.

Нагадаємо, вінницькі правоохоронці 10 березня затримали трьох зловмисників, які у підсобних приміщеннях приватного домогосподарства в селі Нова Прилука Турбівської територіальної громади Вінниччини облаштували нарколабораторію. Під час обшуку поліцейські вилучили велику партію психотропів, обладнання для їх виготовлення, прекурсори та зброю.