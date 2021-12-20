У Мексиці обірвався підвісний міст із людьми

Під час обвалення мосту через річку постраждали 23 особи, включаючи 11 дітей

Згідно з попередніми даними, конструкція не витримала ваги великої групи людей

У районі Каньяда-де-Гуадалупе в штаті Оахака на півдні Мексики обірвався підвісний міст над річкою. У цей момент ним переходили понад 20 людей. Людей із травмами госпіталізували, пише The Star.

Зазначається, що люди прямували на вечірку. Серед постраждалих 12 дорослих та 11 дітей. Багатьох доставили до лікарні в Пуерто-Ескондідо. Стан кількох людей оцінюється як тяжкий.

Згідно з попередніми даними, конструкція не витримала ваги великої групи людей. Правоохоронці розпочали розслідування обставин події.

Такі мости не рідкість у сільській місцевості Мексики. Більшість з них зроблені зі сталевих тросів та дерев'яних дощок, у деяких використовуються мотузки.

Нагадаємо, нещодавно у Мексиці вантажівка з нелегалами врізалася у стіну: понад 50 загиблих. В причепі вантажівки перебували мігранти з Гватемали та Гондурасу.

На масову аварію на півдні країни відреагував президент Мексики Андрес Мануель Лопес. Глава держави наказав надати постраждалим усю необхідну допомогу.

Також повідомлялося, що альпіністи врятували пса із найвищої гори Мексики. Тварина ще у жовтні долучилась до групи альпіністів, які йшли на гору, але спуститися з ними не змогла. Так пес на місяць застряг на засніженій вершині.