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    У Мексиці вантажівка з нелегалами врізалася у стіну: понад 50 загиблих

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    У Мексиці сталася масштабна смертельна ДТП - У Мексиці вантажівка з нелегалами врізалася у стіну: понад 50 загиблих
    У Мексиці сталася масштабна смертельна ДТП
    фото: The Associated Press

    В причепі вантажівки перебували мігранти з Гватемали та Гондурасу

    У мексиканському штаті Ч’япас вантажний автомобіль із причепом, що перевозив понад сотню мігрантів, потрапив у ДТП. Попередньо загинули 53 особи, інформувала радіостанція Noticias MVS.

    За її даними, фура з нелегалами, більшість із яких жителі Гватемали, врізалася в підпірну стіну та перекинулася. Крім загиблих, ще 58 людей госпіталізовано, стан трьох оцінюється як украй тяжкий.

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    У Мексиці вантажівка з нелегалами врізалася у стіну: понад 50 загиблих
    У Мексиці вантажівка з нелегалами врізалася у стіну: понад 50 загиблих
    У Мексиці вантажівка з нелегалами врізалася у стіну: понад 50 загиблих
    У Мексиці вантажівка з нелегалами врізалася у стіну: понад 50 загиблих
    У Мексиці вантажівка з нелегалами врізалася у стіну: понад 50 загиблих
    У Мексиці вантажівка з нелегалами врізалася у стіну: понад 50 загиблих
    У Мексиці вантажівка з нелегалами врізалася у стіну: понад 50 загиблих
    У Мексиці вантажівка з нелегалами врізалася у стіну: понад 50 загиблих
    У Мексиці вантажівка з нелегалами врізалася у стіну: понад 50 загиблих

    Водночас рятувальні служби повідомили, що причиною трагедії стало зіткнення двох вантажівок, одна з яких потім влетіла в стіну. Усі обставини події встановлюються.

    На масову аварію на півдні країни відреагував президент Мексики Андрес Мануель Лопес. Глава держави наказав надати постраждалим усю необхідну допомогу.

    «За розпорядженням глави держави національний координатор сил цивільної оборони Лаура Веласкес та робоча група вирушила до Ч’япаса, щоб зайнятися ліквідацією надзвичайної ситуації, причиною якої стала автокатастрофа за участю мігрантів», – цитує медіа пресслужбу президента.

    Нагадаємо, 7 грудня у Чернігівській області неподалік села Брусилів маршрутка зіткнулась із вантажівкою. У результаті аварії загинуло 13 осіб.

    9 грудня суд відправив під варту водія вантажівки, який за версією правоохоронців, спричинив смертельну ДТП у Чернігівській області, внаслідок якої загинуло 13 осіб.

    Теги: ДТП мігранти вантажівки Мексика
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    У Мексиці вантажівка з нелегалами врізалася у стіну: понад 50 загиблих