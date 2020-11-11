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    У світі

    Відео останніх слів медбрата, який помер від Сovid-19

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    Скріншот з відео - Відео останніх слів медбрата, який помер від Сovid-19
    Скріншот з відео

    5 листопада медбрата підключили до апарату штучної вентиляції легенів

    Мексиканський медичний брат записав відеозвернення для родичів за кілька годин до смерті від Covid-19. На відео з останніми словами пацієнта звернуло увагу видання Daily Mail.

    28-річний Серхіо Умберто Паділья Ернандес з мексиканського штату Чіуауа зняв зворушливе послання для своїх близьких перед тим, як 5 листопада його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

    На кадрах видно, як пацієнт говорить: «Я хочу, щоб ви пам'ятали, хто я є і ким я був, що б не трапилося, і яку б долю мені ні підготував Бог. Оскільки я повернуся, це не прощання. Я впевнений, що повернуся через кілька днів. Побачимося знову, мої друзі, моя родина. Я вас люблю».

    На наступний день Ернандес помер. Він працював членом бригади медбратів і медсестер з чотирьох осіб в міській лікарні.

    Чіуауа – один зі штатів Мексики, які найбільше постраждали від пандемії. За останніми даними, в Мексиці виявлено 972,8 тисячі випадків зараження, загинули 95,2 тисячі осіб.

    лікар Мексика коронавірус
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