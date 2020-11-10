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    Байден: На США чекає дуже «темна зима» через коронавірус

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    Джо Байден:&nbsp;Ми можемо врятувати десятки тисяч життів, якщо кожен буде носити маску - Байден: На США чекає дуже «темна зима» через коронавірус
    Джо Байден: Ми можемо врятувати десятки тисяч життів, якщо кожен буде носити маску
    Фото: Gage Skidmore/Flickr

    Джо Байден звернувся до громадян із закликом носити маски і дотримуватися соціального дистанціювання

    Обраний президент США Джо Байден заявив, що ситуація в країні з коронавірусом залишається важкою. Про це повідомляє Bloomberg.

    «Для боротьби з пандемією необхідна сміливість. На нас чекає дуже темна зима. Не важливо, яку партію ви підтримуєте і за кого голосували. Ми можемо врятувати десятки тисяч життів, якщо кожен буде носити маску», – заявив Байден.

    У США станом на ранок 10 листопада кількість інфікованих коронавірусом склала понад 10,1 мільйона. Від Covid-19 у Штатах померли понад 238 тисяч людей, одужали майже 4 мільйона.

    Переможець виборів президента США Джо Байден планує оголосити про створення робочої групи щодо подолання наслідків пандемії коронавірусу. 

    9 листопада компанії BioNTech та Pfizer оголосили про прорив у розробці вакцини проти коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків. 

    США Джозеф Байден коронавірус
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