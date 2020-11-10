Байден: На США чекає дуже «темна зима» через коронавірус

Джо Байден: Ми можемо врятувати десятки тисяч життів, якщо кожен буде носити маску

Джо Байден звернувся до громадян із закликом носити маски і дотримуватися соціального дистанціювання

Обраний президент США Джо Байден заявив, що ситуація в країні з коронавірусом залишається важкою. Про це повідомляє Bloomberg.

«Для боротьби з пандемією необхідна сміливість. На нас чекає дуже темна зима. Не важливо, яку партію ви підтримуєте і за кого голосували. Ми можемо врятувати десятки тисяч життів, якщо кожен буде носити маску», – заявив Байден.

У США станом на ранок 10 листопада кількість інфікованих коронавірусом склала понад 10,1 мільйона. Від Covid-19 у Штатах померли понад 238 тисяч людей, одужали майже 4 мільйона.

Переможець виборів президента США Джо Байден планує оголосити про створення робочої групи щодо подолання наслідків пандемії коронавірусу.

9 листопада компанії BioNTech та Pfizer оголосили про прорив у розробці вакцини проти коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.