У Мінську відбулися протести проти інтеграції Білорусі та Росії
Протестувальники виступають з плакатами проти інтеграції з РФ
Це вже п’ятий мітинг проти інтеграції Білорусі за останній місяць
У Мінську, столиці Білорусі, відбувається п’ятий за останній місяць мітинг проти поглиблення інтеграції Білорусі та Росії, повідомляє «Радые Свабода» у неділю, 29 грудня.
Зазначається, що станом на 12:00 на Жовтневій площі зібралися десятки людей.
Протестувальники виступають з портретами ув’язнених опозиціонерів і плакатами проти інтеграції з РФ.
За даними місцевих ЗМІ, на акції протесту також присутні лідер руху солідарності «Разом» В’ячеслав Сівчик, співголова білоруської християнської демократії Ольга Ковалькова та голова Об’єднаної громадянської партії Микола Козлов.
Як повідомлялося, під час зустрічі Лукашенка та Путіна у Сочі погасло світло.
Нагадаємо, Лукашенко поскаржився, що Москва «закручує гайки» Мінську.