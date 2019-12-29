У Мінську відбулися протести проти інтеграції Білорусі та Росії



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Протестувальники виступають з плакатами проти інтеграції з РФ

Це вже п’ятий мітинг проти інтеграції Білорусі за останній місяць

У Мінську, столиці Білорусі, відбувається п’ятий за останній місяць мітинг проти поглиблення інтеграції Білорусі та Росії, повідомляє «Радые Свабода» у неділю, 29 грудня.

Зазначається, що станом на 12:00 на Жовтневій площі зібралися десятки людей.

Протестувальники виступають з портретами ув’язнених опозиціонерів і плакатами проти інтеграції з РФ.

За даними місцевих ЗМІ, на акції протесту також присутні лідер руху солідарності «Разом» В’ячеслав Сівчик, співголова білоруської християнської демократії Ольга Ковалькова та голова Об’єднаної громадянської партії Микола Козлов.

Білорусь планує змінити договір з Росією про взаємні зусилля в охороні кордону. Ініціювання змін у договорі в Мінську пояснили невдоволенням через додаткові пункти контролю на російському кордоні, де затримуються транзитні товари.

На 8 грудня, на 20-ті роковини підписання Угоди про створення Союзної держави, було заплановано оголосити результати тривалого і переповненого скандалами й чутками переговорного процесу про наповнення конкретним змістом утворення «Союзної держави Російської Федерації та Республіки Білорусь». До чого конкретно домовилися Білорусь і Росія – достеменно не відомо, оскільки переговори були засекречені. Про їхній приблизний зміст можна судити лише з окремих повідомлень офіційних осіб, періодичних звинувачень Лукашенка у бік Кремля в ставленні його до Білорусі як до васала і, власне, з Угоди про об’єднання, підписаної ще 1999 року з ініціативи самого Лукашенка.

Як повідомлялося, під час зустрічі Лукашенка та Путіна у Сочі погасло світло.

Нагадаємо, Лукашенко поскаржився, що Москва «закручує гайки» Мінську.