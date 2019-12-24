Лукашенко поскаржився, що Москва «закручує гайки» Мінську



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Президент Білорусі Олександр Лукашенко критикує дії РФ

Як стверджував Лукашенко, «з якогось моменту нашого союзного будівництва... все пішло вниз»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що Москва щороку «закручує гайки» щодо Мінська, пише «Ехо Москви».

За його словами, дефіцит в товарообігу РФ і Білорусії досяг 9 млрд доларів. «Тобто ми у вас (РФ) купуємо на 9 млрд доларів більше, ніж продаємо. Це (дефіцит в товарообігу) — причина американо-китайського конфлікту. З економічної точки зору це абсолютно ідентична річ. Так от питання — що ми від цього отримали? Що отримали, що ви кожен раз, щороку починаєте нас пресувати, «закручуючи гайки» і підвищуючи ціни?», — сказав Лукашенко в інтерв’ю радіостанції.

Як стверджував Лукашенко, «з якогось моменту нашого союзного будівництва... все пішло вниз». «Коли навколо (президента Росії) Володимира Володимировича (Путіна) утворилися прагматики, риночники, вони вважали, що проживемо без всіх, в Білорусь нам не треба, будемо по-тихеньку її там пресувати — економіка там хороша, давайте ціни на енергоносії підвищувати і так далі», — вважає він.

До слова, 21 грудня у Білорусі на мітинг за інтеграцію з Росією ніхто не прийшов.

Наприкінці листопада Лукашенко та Путін домовилися про єдиний парламент і уряд. Посол Білорусі в Росії Володимир Семашко розповів, що з 31 підготовленої дорожньої карти поглибленої інтеграції 20 карт «абсолютно узгоджено» за підсумками недавньої зустрічі прем’єр-міністрів обох країн.

Також він нагадав, що остаточна «інтеграція» Республіки Білорусь з Російською Федерацією, як і планувалося раніше, має відбутися 2021 року.